https://ria.ru/20220420/kiberbezopasnost-1784505237.html

В Эстонии начинаются масштабные учения НАТО по кибербезопасности

В Эстонии начинаются масштабные учения НАТО по кибербезопасности - РИА Новости, 20.04.2022

В Эстонии начинаются масштабные учения НАТО по кибербезопасности

Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2022 ("Закрытые щиты" 2022) в среду начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:17

2022-04-20T15:17

2022-04-20T16:18

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2022 ("Закрытые щиты" 2022) в среду начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра киберзащиты альянса (CCDCOE)."В течение двух дней более двух тысяч участников из 32 стран будут отрабатывать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки на ежегодных учениях Locked Shields. Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации", - говорится в сообщении.По словам главы центра полковника Яака Тариена, организация данных учений является большой ответственностью для таллинского центра киберзащиты."Страны-члены нашего центра считают Locked Shields главным ежегодным учебным мероприятием для национальных команд киберзащиты", - отметил он.По сценарию учений вымышленное островное государство "Берилия" сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией "враждебных действий" и скоординированными кибератаками, вызвавшими серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры. Национальные группы быстрого реагирования должны прийти на помощь "Берилии" для отражения кибератак и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре.Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция, Австрия, Финляндия, Швеция, Словения, Южная Корея, Румыния, Люксембург, Ирландия, Швейцария, Япония, Канада, Хорватия, Норвегия, Болгария и Черногория.

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html

https://ria.ru/20220321/strategii-1779343511.html

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в мире, яак тариен, эстония, таллин, сша, нато, кибербезопасность