15:17 20.04.2022 (обновлено: 16:18 20.04.2022)
В Эстонии начинаются масштабные учения НАТО по кибербезопасности
Таллинский центр киберзащиты сообщил, что учения НАТО Locked Shields 2022 начинаются
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Масштабные учения НАТО по кибербезопасности Locked Shields 2022 ("Закрытые щиты" 2022) в среду начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского центра киберзащиты альянса (CCDCOE).
"В течение двух дней более двух тысяч участников из 32 стран будут отрабатывать защиту национальных ИТ-систем и критической инфраструктуры от крупномасштабной кибератаки на ежегодных учениях Locked Shields. Команды-участники также займутся принятием тактических и стратегических решений по сотрудничеству в кризисной ситуации", - говорится в сообщении.
По словам главы центра полковника Яака Тариена, организация данных учений является большой ответственностью для таллинского центра киберзащиты.
"Страны-члены нашего центра считают Locked Shields главным ежегодным учебным мероприятием для национальных команд киберзащиты", - отметил он.
По сценарию учений вымышленное островное государство "Берилия" сталкивается с ухудшением ситуации в области безопасности, которая сопровождается серией "враждебных действий" и скоординированными кибератаками, вызвавшими серьезные сбои в работе электросетей, систем очистки воды, сетей общественной безопасности и других критически важных компонентов инфраструктуры. Национальные группы быстрого реагирования должны прийти на помощь "Берилии" для отражения кибератак и ликвидации последствий ударов по инфраструктуре.
Североатлантический совет НАТО в 2008 году утвердил аккредитацию Центра киберзащиты НАТО в Таллине и присвоил ему статус международной военной организации. Сейчас в работе центра участвуют США, Эстония, Германия, Франция, Великобритания, Бельгия, Словакия, Италия, Португалия, Литва, Латвия, Испания, Венгрия, Чехия, Польша, Голландия, Греция, Турция, Австрия, Финляндия, Швеция, Словения, Южная Корея, Румыния, Люксембург, Ирландия, Швейцария, Япония, Канада, Хорватия, Норвегия, Болгария и Черногория.