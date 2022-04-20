https://ria.ru/20220420/kanada-1784564830.html

Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол

Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2022

Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол

Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:36

2022-04-20T18:36

2022-04-20T18:45

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов."Наши двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, и перспективы их нормализации в каком-то обозримом будущем весьма туманны", - сказал он в эфире "России 24".

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, россия