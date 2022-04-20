https://ria.ru/20220420/kanada-1784564830.html
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2022
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:36
2022-04-20T18:36
2022-04-20T18:45
в мире
канада
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18727/28/187272868_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_16a40183752809a172ad997c55280640.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов."Наши двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, и перспективы их нормализации в каком-то обозримом будущем весьма туманны", - сказал он в эфире "России 24".
https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18727/28/187272868_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ec9b21be6631902bcf6a7f385492f28d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия
18:36 20.04.2022 (обновлено: 18:45 20.04.2022)
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол
Посол России Степанов заявил, что отношения Москвы и Оттавы находятся в глубоком кризисе