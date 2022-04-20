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Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2022
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Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол - РИА Новости, 20.04.2022
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:36
2022-04-20T18:45
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россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов."Наши двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, и перспективы их нормализации в каком-то обозримом будущем весьма туманны", - сказал он в эфире "России 24".
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в мире, канада, россия
18:36 20.04.2022 (обновлено: 18:45 20.04.2022)
 
Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, заявил посол

Посол России Степанов заявил, что отношения Москвы и Оттавы находятся в глубоком кризисе

© РИА Новости / Сергей Аверьянов Ванкувер
Ванкувер - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверьянов
Ванкувер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Отношения Москвы и Оттавы находятся в глубочайшем кризисе, перспективы их нормализации туманны, заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Наши двусторонние отношения находятся в глубочайшем кризисе, и перспективы их нормализации в каком-то обозримом будущем весьма туманны", - сказал он в эфире "России 24".
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Посол назвал санкции Канады против России бесполезными и бесперспективными
 
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