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На юге Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 20.04.2022
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На юге Израиля сработали сирены тревоги
На юге Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 20.04.2022
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:50
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в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии."Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в пресс-релизе.Была ли она перехвачена системой "Железный купол", не уточняется.
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в мире, израиль
22:50 20.04.2022 (обновлено: 23:28 20.04.2022)
 
На юге Израиля сработали сирены тревоги

На юге Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа, сработали сирены тревоги

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии.
"Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в пресс-релизе.
Была ли она перехвачена системой "Железный купол", не уточняется.
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