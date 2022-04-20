https://ria.ru/20220420/izrail-1784603976.html
На юге Израиля сработали сирены тревоги
На юге Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 20.04.2022
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:50
2022-04-20T22:50
2022-04-20T23:28
в мире
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии."Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в пресс-релизе.Была ли она перехвачена системой "Железный купол", не уточняется.
https://ria.ru/20220414/siriya-1783631497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
22:50 20.04.2022 (обновлено: 23:28 20.04.2022)
На юге Израиля сработали сирены тревоги
На юге Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа, сработали сирены тревоги