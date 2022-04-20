https://ria.ru/20220420/izrail-1784603976.html

На юге Израиля сработали сирены тревоги

На юге Израиля сработали сирены тревоги - РИА Новости, 20.04.2022

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:50

2022-04-20T22:50

2022-04-20T23:28

в мире

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр — РИА Новости. Одна ракета выпущена в сторону Израиля из сектора Газа, сообщает пресс-служба армии."Несколько минут прозвучали сирены. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля", — говорится в пресс-релизе.Была ли она перехвачена системой "Железный купол", не уточняется.

https://ria.ru/20220414/siriya-1783631497.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль