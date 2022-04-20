https://ria.ru/20220420/ivanovo-1784503850.html

В Иваново назовут улицу в честь погибшего на Украине военного

В Иваново назовут улицу в честь погибшего на Украине военного - РИА Новости, 20.04.2022

В Иваново назовут улицу в честь погибшего на Украине военного

Именем погибшего на Украине гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина назовут улицу в Иваново, сообщил губернатор Станислав Воскресенский на церемонии... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:11

2022-04-20T15:11

2022-04-20T16:28

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РЯЗАНЬ, 20 апр - РИА Новости. Именем погибшего на Украине гвардии старшего лейтенанта Владимира Зозулина назовут улицу в Иваново, сообщил губернатор Станислав Воскресенский на церемонии вручения медали "Золотая Звезда" семье Героя РФ.Ранее о присвоении Владимиру Зозулину, который погиб 12 марта при проведении спецоперации по демилитаризации Украины, звания Героя России сообщил губернатор Вологодской области - в этом регионе военнослужащий провел детство и юность."Считаю, что Владимир Зозулин достоин того, чтобы в городе (Иваново), где он служил, где создал семью, появилась улица его имени. Прошу городские власти принять такое решение", - цитирует слова Воскресенского его пресс-служба.Как уточняется на сайте правительства Ивановской области, губернатор передал медаль "Золотая Звезда" семье Героя РФ - супруге Евгении и родителям Светлане и Николаю Зозулиным."Он всегда был ответственным, очень внимательным, заботливым. Нас, свою семью, очень любил и оберегал. Мы гордимся и всегда будем гордиться нашим сыном, нашей Россией, президентом. И нашим народом гордимся, нашими воинами, российской армией. Мы не сломимся, мы не испугаемся", - цитируются в релизе слова Светланы Зозулиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Согласно статистике Минобороны РФ на 20 апреля, с начала операции уничтожено 97% танков и других бронированных машин Украины (2353 из 2416 танков, которые были в украинских войсках на 24 февраля), 92% военных самолетов (140 из 152), 69% парка вертолетов (104 из 149), 47% установок РСЗО (256 из 535) и так далее.Тут не учтена техника, возможно, поступившая в украинские войска после начала спецоперации, но в любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://ria.ru/20220409/ordena-1782650932.html

https://ria.ru/20220417/lnr-1783977482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иваново, ивановская область, общество