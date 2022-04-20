https://ria.ru/20220420/italiya-1784460839.html
Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару
Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару - РИА Новости, 20.04.2022
Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару
Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:30
2022-04-20T12:30
2022-04-20T14:45
в мире
италия
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РИМ, 20 апр — РИА Новости. Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.Как объясняет газета il Messaggero, положения так называемой "Операции "Термостат" содержатся в поправках к декрету об энерготарифах, который сейчас находится в cенате после того, как его одобрила палата депутатов национального парламента.Таким образом, с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура в здании окажется выше 27 градусов (с допустимым интервалом — +25)."Однако жертвы не ограничатся одним летом", — пишет газета. При этом она отмечает, что, несмотря на усилия правительства по увеличению поставок газа из африканских стран, в ближайшие месяцы будет невозможно компенсировать потери российского топлива.На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны."В общем, у нас будет три миллиона бюджетников в потных рубашках летом и с шарфами на шее в офисе в холодные месяцы", — пишет издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.
https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html
https://ria.ru/20220416/benzin-1783926109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия
12:30 20.04.2022 (обновлено: 14:45 20.04.2022)
Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару
Госучреждениям в Италии запретили опускать температуру ниже 25 градусов в жару
РИМ, 20 апр — РИА Новости. Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.
Как объясняет газета il Messaggero
, положения так называемой "Операции "Термостат" содержатся в поправках к декрету об энерготарифах, который сейчас находится в cенате после того, как его одобрила палата депутатов национального парламента.
Таким образом, с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура в здании окажется выше 27 градусов (с допустимым интервалом — +25).
"Однако жертвы не ограничатся одним летом", — пишет газета. При этом она отмечает, что, несмотря на усилия правительства по увеличению поставок газа из африканских стран, в ближайшие месяцы будет невозможно компенсировать потери российского топлива.
На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны.
"В общем, у нас будет три миллиона бюджетников в потных рубашках летом и с шарфами на шее в офисе в холодные месяцы", — пишет издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе
громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.
Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.