https://ria.ru/20220420/italiya-1784460839.html

Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару

Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару - РИА Новости, 20.04.2022

Италия ввела новые правила для госучреждений ради экономии энергии в жару

Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:30

2022-04-20T12:30

2022-04-20T14:45

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италия

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РИМ, 20 апр — РИА Новости. Итальянские власти установили предельные температуры для госучреждений: по плану экономии электроэнергии, в летние месяцы термометр в помещениях не должен опускаться ниже +25.Как объясняет газета il Messaggero, положения так называемой "Операции "Термостат" содержатся в поправках к декрету об энерготарифах, который сейчас находится в cенате после того, как его одобрила палата депутатов национального парламента.Таким образом, с 1 мая чиновники, госслужащие, учащиеся и персонал образовательных учреждений не смогут включать кондиционер, если температура в здании окажется выше 27 градусов (с допустимым интервалом — +25)."Однако жертвы не ограничатся одним летом", — пишет газета. При этом она отмечает, что, несмотря на усилия правительства по увеличению поставок газа из африканских стран, в ближайшие месяцы будет невозможно компенсировать потери российского топлива.На зиму установят аналогичный предел для отопления: до 31 марта 2023 года госслужащие смогут включать кондиционеры на обогрев только при температурах ниже +21. За нарушение этих положений полагаются штрафы, хотя методы проверок пока не ясны."В общем, у нас будет три миллиона бюджетников в потных рубашках летом и с шарфами на шее в офисе в холодные месяцы", — пишет издание.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела на рубли расчеты за газ для недружественных стран.Все это уже обернулось экономическими проблемами для Запада, вызвав рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220415/germaniya-1783738468.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия