19:28 20.04.2022 (обновлено: 19:49 20.04.2022)
Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась
Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась до 17,62 процента
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62% с 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю c 9 по 15 апреля 2022 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (минус 0,01% после 0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары", - говорится в обзоре.
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Кроме того, по оценке министерства, на продовольственные товары рост цен замедлился (0,5% после 0,9%) за счет как снижения цен на плодоовощную продукцию, так и замедления роста цен на другие продукты питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен также снизились (0,07% после роста на 0,56%).
Накануне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, о чем свидетельствую данные контрольно-кассовой техники.
"Информация Росстата подтвердила предварительные оценки текущей ценовой ситуации, основанные на данных ККТ. Тенденция к замедлению инфляции пока сохраняется. В условиях стабилизации потребительского спроса значимый вклад в сдерживание роста цен вносят оперативные решения ЦБ по денежно-кредитной политике и меры Правительства по насыщению внутреннего рынка, принимаемые в рамках плана первоочередных действий", - прокомментировали в министерстве экономического развития в среду.
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