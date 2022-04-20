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Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась - РИА Новости, 20.04.2022
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Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась
Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась - РИА Новости, 20.04.2022
Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась
Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62% с 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:28
2022-04-20T19:49
экономика
максим решетников
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62% с 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."За неделю c 9 по 15 апреля 2022 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (минус 0,01% после 0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары", - говорится в обзоре.Кроме того, по оценке министерства, на продовольственные товары рост цен замедлился (0,5% после 0,9%) за счет как снижения цен на плодоовощную продукцию, так и замедления роста цен на другие продукты питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен также снизились (0,07% после роста на 0,56%).Накануне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, о чем свидетельствую данные контрольно-кассовой техники."Информация Росстата подтвердила предварительные оценки текущей ценовой ситуации, основанные на данных ККТ. Тенденция к замедлению инфляции пока сохраняется. В условиях стабилизации потребительского спроса значимый вклад в сдерживание роста цен вносят оперативные решения ЦБ по денежно-кредитной политике и меры Правительства по насыщению внутреннего рынка, принимаемые в рамках плана первоочередных действий", - прокомментировали в министерстве экономического развития в среду.
https://ria.ru/20220420/inflyatsiya-1784572326.html
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экономика, максим решетников, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф)
19:28 20.04.2022 (обновлено: 19:49 20.04.2022)
 
Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась

Инфляция в России в годовом выражении на 15 апреля ускорилась до 17,62 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62% с 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"За неделю c 9 по 15 апреля 2022 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (минус 0,01% после 0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары", - говорится в обзоре.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:10
Недельная инфляция в России замедлилась
Кроме того, по оценке министерства, на продовольственные товары рост цен замедлился (0,5% после 0,9%) за счет как снижения цен на плодоовощную продукцию, так и замедления роста цен на другие продукты питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен также снизились (0,07% после роста на 0,56%).
Накануне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, о чем свидетельствую данные контрольно-кассовой техники.
"Информация Росстата подтвердила предварительные оценки текущей ценовой ситуации, основанные на данных ККТ. Тенденция к замедлению инфляции пока сохраняется. В условиях стабилизации потребительского спроса значимый вклад в сдерживание роста цен вносят оперативные решения ЦБ по денежно-кредитной политике и меры Правительства по насыщению внутреннего рынка, принимаемые в рамках плана первоочередных действий", - прокомментировали в министерстве экономического развития в среду.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:18
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
 
ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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