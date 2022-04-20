https://ria.ru/20220420/inflyatsiya-1784572326.html

Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России замедлилась - РИА Новости, 20.04.2022

Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:10

2022-04-20T19:10

2022-04-20T19:10

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%, сообщил в среду Росстат."За период с 9 по 15 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%, с начала апреля – 101,00%, с начала года – 111,05%", - говорится в документе статистического ведомства.По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела - на 0,9% против снижения на 0,6% на минувшей отчетной неделе. В период с 9 по 15 апреля в частности подешевели помидоры – на 5,6%, белокочанная капуста – на 4%, бананы – на 2,3%. Цены на капусту снизились впервые за несколько недель, огурцы напротив выросли в стоимости после нескольких недель снижения подряд - они подорожали на 1,3%. На прочую плодоовощную продукцию рост цен продолжил замедляться.Цены на сахар на прошлой неделе снизились на 0,34% (при этом с начала года по 15 апреля рост цен на сахар составил 52,98%). За период с 9 по 15 апреля темпы роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) практически по всем наименованиям были выше недельной инфляции в целом, однако прирост цен замедлился по сравнению с предыдущей неделей. Исключением стали молоко стерилизованное, сухие молочные смеси и консервы фруктово-ягодные для детского питания, говядина и мороженая рыба - цены на них незначительно ускорились.Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Замедлился рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены, однако увеличение стоимости оказалось значительно выше инфляции в целом. Также продолжилось снижение цен на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты.Цены на иностранные автомобили выросли на 0,08%, на отечественные - не изменились (с начала года новые инормарки подорожали в среднем на 37%, отечественные авто - на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. На 0,96% снизилась стоимость полета эконом-классом по России (после роста на 10,5% неделей ранее).

https://ria.ru/20220420/putin-1784421426.html

https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784331369.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)