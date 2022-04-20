Рейтинг@Mail.ru
Недельная инфляция в России замедлилась - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/inflyatsiya-1784572326.html
Недельная инфляция в России замедлилась
Недельная инфляция в России замедлилась - РИА Новости, 20.04.2022
Недельная инфляция в России замедлилась
Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%, сообщил в среду Росстат. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:10
2022-04-20T19:10
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%, сообщил в среду Росстат."За период с 9 по 15 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%, с начала апреля – 101,00%, с начала года – 111,05%", - говорится в документе статистического ведомства.По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела - на 0,9% против снижения на 0,6% на минувшей отчетной неделе. В период с 9 по 15 апреля в частности подешевели помидоры – на 5,6%, белокочанная капуста – на 4%, бананы – на 2,3%. Цены на капусту снизились впервые за несколько недель, огурцы напротив выросли в стоимости после нескольких недель снижения подряд - они подорожали на 1,3%. На прочую плодоовощную продукцию рост цен продолжил замедляться.Цены на сахар на прошлой неделе снизились на 0,34% (при этом с начала года по 15 апреля рост цен на сахар составил 52,98%). За период с 9 по 15 апреля темпы роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) практически по всем наименованиям были выше недельной инфляции в целом, однако прирост цен замедлился по сравнению с предыдущей неделей. Исключением стали молоко стерилизованное, сухие молочные смеси и консервы фруктово-ягодные для детского питания, говядина и мороженая рыба - цены на них незначительно ускорились.Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Замедлился рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены, однако увеличение стоимости оказалось значительно выше инфляции в целом. Также продолжилось снижение цен на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты.Цены на иностранные автомобили выросли на 0,08%, на отечественные - не изменились (с начала года новые инормарки подорожали в среднем на 37%, отечественные авто - на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. На 0,96% снизилась стоимость полета эконом-классом по России (после роста на 10,5% неделей ранее).
https://ria.ru/20220420/putin-1784421426.html
https://ria.ru/20220419/inflyatsiya-1784331369.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cb125fe5f24ffb57eaff1bebd41966d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:10 20.04.2022
 
Недельная инфляция в России замедлилась

Недельная инфляция в России с 9 по 15 апреля замедлилась до 0,2 процента

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Банкноты Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,2% с 0,66% неделей ранее, с начала года по 15 апреля потребительские цены выросли на 11,05%, сообщил в среду Росстат.
"За период с 9 по 15 апреля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,20%, с начала апреля – 101,00%, с начала года – 111,05%", - говорится в документе статистического ведомства.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
09:52
МИД ответил на слова Байдена о причастности Путина к высокой инфляции в США
По данным Росстата, плодоовощная продукция в среднем подешевела - на 0,9% против снижения на 0,6% на минувшей отчетной неделе. В период с 9 по 15 апреля в частности подешевели помидоры – на 5,6%, белокочанная капуста – на 4%, бананы – на 2,3%. Цены на капусту снизились впервые за несколько недель, огурцы напротив выросли в стоимости после нескольких недель снижения подряд - они подорожали на 1,3%. На прочую плодоовощную продукцию рост цен продолжил замедляться.
Цены на сахар на прошлой неделе снизились на 0,34% (при этом с начала года по 15 апреля рост цен на сахар составил 52,98%). За период с 9 по 15 апреля темпы роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) практически по всем наименованиям были выше недельной инфляции в целом, однако прирост цен замедлился по сравнению с предыдущей неделей. Исключением стали молоко стерилизованное, сухие молочные смеси и консервы фруктово-ягодные для детского питания, говядина и мороженая рыба - цены на них незначительно ускорились.
Среди непродовольственных товаров цены на бытовую технику и электронику продолжили снижаться. Замедлился рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены, однако увеличение стоимости оказалось значительно выше инфляции в целом. Также продолжилось снижение цен на все наблюдаемые в недельной динамике медикаменты.
Цены на иностранные автомобили выросли на 0,08%, на отечественные - не изменились (с начала года новые инормарки подорожали в среднем на 37%, отечественные авто - на 28,4%). Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. На 0,96% снизилась стоимость полета эконом-классом по России (после роста на 10,5% неделей ранее).
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 16:18
Власти ожидают дальнейшего замедления инфляции, заявил Силуанов
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала