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Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/gumoperatsiya-1784594059.html
Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"
Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором, заявил начальник российского... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-20T21:32
2022-04-21T00:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
вооруженные силы украины
днр
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался", — сказал он на брифинге.Российские военные предлагали эвакуироваться с 14:00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что, по заявлениям украинской стороны, на территории предприятия находилось и мирное население, и военнослужащие ВСУ, боевики нацбатов и иностранные наемники, которым предложили добровольно сдаться в плен.По словам Мизинцева, командиры батальонов "не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных".Генерал заявил, что киевские власти "проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие".Представитель силового ведомства ДНР во вторник сообщил РИА Новости, что подразделения Донецкой Народной Республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны утверждают, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных с завода.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
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в мире, мариуполь, вооруженные силы украины, днр
21:32 20.04.2022 (обновлено: 00:04 21.04.2022)
 
Киев сорвал гуманитарную операцию на "Азовстали"

В Минобороны России заявили о срыве Киевом гуманитарной операции на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Киевские власти не позволили находящимся на мариупольском заводе "Азовсталь" людям воспользоваться гуманитарным коридором, заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Вынуждены констатировать, что заявленная гуманитарная операция киевскими властями цинично сорвана, указанным коридором никто не воспользовался", — сказал он на брифинге.
Российские военные предлагали эвакуироваться с 14:00 по московскому времени. В ведомстве отметили, что, по заявлениям украинской стороны, на территории предприятия находилось и мирное население, и военнослужащие ВСУ, боевики нацбатов и иностранные наемники, которым предложили добровольно сдаться в плен.
По словам Мизинцева, командиры батальонов "не использовали очередную возможность спасти себя и жизни подчиненных".
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Генерал заявил, что киевские власти "проигнорировали российские инициативы, проявили бесчеловечное отношение и не отдали приказа украинским военнослужащим сложить оружие".
Представитель силового ведомства ДНР во вторник сообщил РИА Новости, что подразделения Донецкой Народной Республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовстали". В Минобороны утверждают, что Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных с завода.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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