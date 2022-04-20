https://ria.ru/20220420/gruzoviki-1784442025.html

Из Финляндии выдворили 60 российских и белорусских грузовиков

Из Финляндии выдворили 60 российских и белорусских грузовиков - РИА Новости, 20.04.2022

Из Финляндии выдворили 60 российских и белорусских грузовиков

Таможня Финляндии не допустила присутствия своей территории 60 грузовиков с 9 апреля, когда в действие был введен очередной пакет санкций Евросоюза, запрещающий РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:27

2022-04-20T11:27

2022-04-20T11:27

в мире

санкции в отношении россии

россия

финляндия

белоруссия

евросоюз

европа

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568693357_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_69a4cb83e0b2e40aa4142c78d0bb4a61.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Таможня Финляндии не допустила присутствия своей территории 60 грузовиков с 9 апреля, когда в действие был введен очередной пакет санкций Евросоюза, запрещающий грузовые перевозки на автомобилях с российскими и белорусскими регистрационными знаками, сообщает в среду ведомство."Таможня вернула обратно в общей сложности 60 автомобилей", - говорится в сообщении.На основании новых санкций, введенных ЕС, коммерческие грузовые автомобильные перевозки всех транспортных компаний, базирующихся в России и Белоруссии, через внешнюю границу ЕС прекращены в полночь 9 апреля 2022 года. Все автомобили с российскими или белорусскими регистрационными знаками будут возвращены в Россию."Предыдущие санкции ЕС в отношении России уже значительно сократили пограничный трафик, а после вступления в силу новых санкций трафик замедлился еще больше. В целом, трафик на восточной (российской) границе снизился почти на 90% по сравнению с тем, что было год назад", - приводится в сообщении цитата представителя таможни Финляндии Сами Ракшита.Страны Запада объявили серию санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220419/gruzoviki-1784259591.html

https://ria.ru/20220418/fury-1784051492.html

россия

финляндия

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, санкции в отношении россии, россия, финляндия, белоруссия, евросоюз, европа, санкции