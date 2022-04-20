Из Финляндии выдворили 60 российских и белорусских грузовиков
Финская таможня с 9 апреля выдворила из страны 60 российских и белорусских грузовиков
Грузовые фуры на пропускном пункте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Таможня Финляндии не допустила присутствия своей территории 60 грузовиков с 9 апреля, когда в действие был введен очередной пакет санкций Евросоюза, запрещающий грузовые перевозки на автомобилях с российскими и белорусскими регистрационными знаками, сообщает в среду ведомство.
"Таможня вернула обратно в общей сложности 60 автомобилей", - говорится в сообщении.
На основании новых санкций, введенных ЕС, коммерческие грузовые автомобильные перевозки всех транспортных компаний, базирующихся в России и Белоруссии, через внешнюю границу ЕС прекращены в полночь 9 апреля 2022 года. Все автомобили с российскими или белорусскими регистрационными знаками будут возвращены в Россию.
"Предыдущие санкции ЕС в отношении России уже значительно сократили пограничный трафик, а после вступления в силу новых санкций трафик замедлился еще больше. В целом, трафик на восточной (российской) границе снизился почти на 90% по сравнению с тем, что было год назад", - приводится в сообщении цитата представителя таможни Финляндии Сами Ракшита.
Страны Запада объявили серию санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.