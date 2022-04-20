https://ria.ru/20220420/grazhdanstvo-1784472429.html
Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства
Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства - РИА Новости, 20.04.2022
Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства
Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил против нормы о двойном гражданстве в России. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:16
2022-04-20T13:16
2022-04-20T13:16
общество
республика крым
владимир константинов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил против нормы о двойном гражданстве в России."Пора уже определиться: или - или. Никакого двойного гражданства, никакой жизни на два дома... А сидеть на двух стульях уже нельзя. Если ты патриот страны, заработал денег, создавай здесь рабочие места", - сказал он на заседании сессии крымского парламента.По его мнению, надо говорить "до свидания" тем, кто решил уехать. "Нам предстоит сформировать свою идентичность. Она должна проявляться во всех аспектах нашей жизни. В первую очередь, отречься от тех атрибутов, через которые происходит усыхание нашей цивилизации, ее умирание под спудом заимствованных у Европы институтов и принципов. Но параллельно — пестовать свое, имеющее для нас непреходящую ценность", - подчеркнул глава парламента.Построение своей цивилизации начинается с осознания того, чем я могу быть полезен для своей страны, а не что страна мне недодала, добавил Константинов.
https://ria.ru/20220405/grazhdanstvo-1781904165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, владимир константинов, россия
Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства
Спикер крымского парламента Константинов выступил против двойного гражданства в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил против нормы о двойном гражданстве в России.
"Пора уже определиться: или - или. Никакого двойного гражданства, никакой жизни на два дома... А сидеть на двух стульях уже нельзя. Если ты патриот страны, заработал денег, создавай здесь рабочие места", - сказал он на заседании сессии крымского парламента.
По его мнению, надо говорить "до свидания" тем, кто решил уехать. "Нам предстоит сформировать свою идентичность. Она должна проявляться во всех аспектах нашей жизни. В первую очередь, отречься от тех атрибутов, через которые происходит усыхание нашей цивилизации, ее умирание под спудом заимствованных у Европы
институтов и принципов. Но параллельно — пестовать свое, имеющее для нас непреходящую ценность", - подчеркнул глава парламента.
Построение своей цивилизации начинается с осознания того, чем я могу быть полезен для своей страны, а не что страна мне недодала, добавил Константинов.