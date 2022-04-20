https://ria.ru/20220420/grazhdanstvo-1784472429.html

Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства

Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства - РИА Новости, 20.04.2022

Спикер крымского парламента выступил за запрет двойного гражданства

Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил против нормы о двойном гражданстве в России. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:16

2022-04-20T13:16

2022-04-20T13:16

общество

республика крым

владимир константинов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов выступил против нормы о двойном гражданстве в России."Пора уже определиться: или - или. Никакого двойного гражданства, никакой жизни на два дома... А сидеть на двух стульях уже нельзя. Если ты патриот страны, заработал денег, создавай здесь рабочие места", - сказал он на заседании сессии крымского парламента.По его мнению, надо говорить "до свидания" тем, кто решил уехать. "Нам предстоит сформировать свою идентичность. Она должна проявляться во всех аспектах нашей жизни. В первую очередь, отречься от тех атрибутов, через которые происходит усыхание нашей цивилизации, ее умирание под спудом заимствованных у Европы институтов и принципов. Но параллельно — пестовать свое, имеющее для нас непреходящую ценность", - подчеркнул глава парламента.Построение своей цивилизации начинается с осознания того, чем я могу быть полезен для своей страны, а не что страна мне недодала, добавил Константинов.

https://ria.ru/20220405/grazhdanstvo-1781904165.html

республика крым

россия

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Кирилл Волков

общество, республика крым, владимир константинов, россия