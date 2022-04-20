https://ria.ru/20220420/germaniya-1784477615.html

В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию

В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию - РИА Новости, 20.04.2022

В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию

Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет помогать инструктажем и техническим обслуживанием, заявила глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:34

2022-04-20T13:34

2022-04-20T13:46

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ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет помогать инструктажем и техническим обслуживанием, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Это значит для нас в Германии – потому что мы из наших запасов не можем больше ничего поставлять, – что мы через заказы у промышленного комплекса задействуем все, чтобы Украина у них могла закупать дополнительные материалы. К этому относятся системы, в которых Украина остро нуждается, прежде всего, на востоке, чтобы защищаться от артиллерийских обстрелов России. Это было нашей договоренностью с нашими партнерами, что когда другие партнеры поставляют артиллерию, что мы сами не можем поставлять, мы будем помогать инструктажем и техническим обслуживанием", - заявила она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, мид германии, анналена бербок, украина, ситуация в днр и лнр