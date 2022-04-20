Рейтинг@Mail.ru
В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/germaniya-1784477615.html
В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию
В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию - РИА Новости, 20.04.2022
В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию
Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет помогать инструктажем и техническим обслуживанием, заявила глава МИД ФРГ Анналена... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:34
2022-04-20T13:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
мид германии
анналена бербок
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_0:101:3283:1948_1920x0_80_0_0_ca08b5d5642094c559d2b20a10c3ee73.jpg
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет помогать инструктажем и техническим обслуживанием, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Это значит для нас в Германии – потому что мы из наших запасов не можем больше ничего поставлять, – что мы через заказы у промышленного комплекса задействуем все, чтобы Украина у них могла закупать дополнительные материалы. К этому относятся системы, в которых Украина остро нуждается, прежде всего, на востоке, чтобы защищаться от артиллерийских обстрелов России. Это было нашей договоренностью с нашими партнерами, что когда другие партнеры поставляют артиллерию, что мы сами не можем поставлять, мы будем помогать инструктажем и техническим обслуживанием", - заявила она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151808/93/1518089322_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_097d8403a273cd50885bd0601ed351fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, мид германии, анналена бербок, украина, ситуация в днр и лнр
13:34 20.04.2022 (обновлено: 13:46 20.04.2022)
 
В Берлине заявили, что не могут поставить Украине артиллерию

Бербок: Германия не может поставить Украине артиллерию, но будет помогать инструктажем

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия не может поставить Украине артиллерийское вооружение, но будет помогать инструктажем и техническим обслуживанием, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Это значит для нас в Германии – потому что мы из наших запасов не можем больше ничего поставлять, – что мы через заказы у промышленного комплекса задействуем все, чтобы Украина у них могла закупать дополнительные материалы. К этому относятся системы, в которых Украина остро нуждается, прежде всего, на востоке, чтобы защищаться от артиллерийских обстрелов России. Это было нашей договоренностью с нашими партнерами, что когда другие партнеры поставляют артиллерию, что мы сами не можем поставлять, мы будем помогать инструктажем и техническим обслуживанием", - заявила она на пресс-конференции в Риге, трансляцию которой вел МИД Германии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 23:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияМИД ГерманииАнналена БербокУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала