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В Минэнерго Греции рассказали послу США о планах по замене газа из России - РИА Новости, 20.04.2022
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В Минэнерго Греции рассказали послу США о планах по замене газа из России
В Минэнерго Греции рассказали послу США о планах по замене газа из России - РИА Новости, 20.04.2022
В Минэнерго Греции рассказали послу США о планах по замене газа из России
Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с членами конгресса США и послом США в Афинах проинформировал их о плане... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T12:49
2022-04-20T12:49
джеффри пайетт
греция
сша
россия
в мире
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АФИНЫ, 20 апр – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с членами конгресса США и послом США в Афинах проинформировал их о плане обеспечения энергетической достаточности страны на случай прекращения поставок газа из России, сообщила пресс-служба министерства.Во встрече участвовали члены комитета по энергетике и торговле палаты представителей США Фрэнк Паллоне-младший (Frank Pallone Jr), Фред Аптон (Fred Upton), Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke), Джерри Макнерни (Jerry McNerney), Роберт Э. Латта (Robert E. Latta), Лиза Блант Рочестер (Lisa Blunt Rochester) и Лиззи Флетчер (Lizzie Fletcher), а также посол США в Греции Джеффри Пайетт. С греческой стороны на мероприятии была также генеральный секретарь по энергетике и минеральному сырью Александра Сдуку.В ходе встречи обсуждались влияние ситуации на Украине на мировую экономику и международные энергетические рынки, а также меры, принимаемые правительством Греции для компенсации влияния большого роста цен на энергоносители."Греческий министр проинформировал членов конгресса и американского посла о плане, подготовленном с целью обеспечения энергетической достаточности страны на случай прекращения поставок газа из России. Он упомянул, среди прочего, увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и реализацию стратегически важной для энергетической безопасности страны такой инфраструктуры, как новые терминалы регазификации СПГ в Александруполисе и Коринфе, газопровод-интерконнектор Греция-Болгария и электрокабели с Египтом, Кипром и Израилем", - сообщило министерство.Скрекас также представил амбициозные планы энергетического перехода страны. Он сообщил, что к 2030 году национальной стратегической целью предусмотрено покрытие 70% внутреннего потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его словам, к концу десятилетия установленная мощность блоков ВИЭ превысит 20 ГВт, и планируется развитие аккумулирующих электростанций мощностью не менее 3 ГВт. Он особо отметил программы энергетической модернизация зданий, продвижение электромобилей и декарбонизации островов в рамках инициативы Gr-Eco Islands.Греческий министр сообщил, что первый национальный закон о климате, включающий цели по сокращению выбросов парниковых газов, будет представлен в парламент в ближайшие дни. В сообщении министерства также указывается об уверенности Скрекаса в том, что ситуация вокруг Украины и ее влияние на цены на энергоносители "ускорит переход к "зеленой" экономике из-за необходимости независимости Европы от российских углеводородов и снижения затрат на энергию, производимую за счет ВИЭ".
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джеффри пайетт, греция, сша, россия, в мире
12:49 20.04.2022
 
В Минэнерго Греции рассказали послу США о планах по замене газа из России

В Минэнерго Греции рассказали американскому послу о планах по замене российского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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АФИНЫ, 20 апр – РИА Новости. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас во вторник на встрече с членами конгресса США и послом США в Афинах проинформировал их о плане обеспечения энергетической достаточности страны на случай прекращения поставок газа из России, сообщила пресс-служба министерства.
Во встрече участвовали члены комитета по энергетике и торговле палаты представителей США Фрэнк Паллоне-младший (Frank Pallone Jr), Фред Аптон (Fred Upton), Иветт Д. Кларк (Yvette D. Clarke), Джерри Макнерни (Jerry McNerney), Роберт Э. Латта (Robert E. Latta), Лиза Блант Рочестер (Lisa Blunt Rochester) и Лиззи Флетчер (Lizzie Fletcher), а также посол США в Греции Джеффри Пайетт. С греческой стороны на мероприятии была также генеральный секретарь по энергетике и минеральному сырью Александра Сдуку.
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В ходе встречи обсуждались влияние ситуации на Украине на мировую экономику и международные энергетические рынки, а также меры, принимаемые правительством Греции для компенсации влияния большого роста цен на энергоносители.
"Греческий министр проинформировал членов конгресса и американского посла о плане, подготовленном с целью обеспечения энергетической достаточности страны на случай прекращения поставок газа из России. Он упомянул, среди прочего, увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и реализацию стратегически важной для энергетической безопасности страны такой инфраструктуры, как новые терминалы регазификации СПГ в Александруполисе и Коринфе, газопровод-интерконнектор Греция-Болгария и электрокабели с Египтом, Кипром и Израилем", - сообщило министерство.
Скрекас также представил амбициозные планы энергетического перехода страны. Он сообщил, что к 2030 году национальной стратегической целью предусмотрено покрытие 70% внутреннего потребления электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По его словам, к концу десятилетия установленная мощность блоков ВИЭ превысит 20 ГВт, и планируется развитие аккумулирующих электростанций мощностью не менее 3 ГВт. Он особо отметил программы энергетической модернизация зданий, продвижение электромобилей и декарбонизации островов в рамках инициативы Gr-Eco Islands.
Греческий министр сообщил, что первый национальный закон о климате, включающий цели по сокращению выбросов парниковых газов, будет представлен в парламент в ближайшие дни. В сообщении министерства также указывается об уверенности Скрекаса в том, что ситуация вокруг Украины и ее влияние на цены на энергоносители "ускорит переход к "зеленой" экономике из-за необходимости независимости Европы от российских углеводородов и снижения затрат на энергию, производимую за счет ВИЭ".
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