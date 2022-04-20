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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 20.04.2022
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"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину - РИА Новости, 20.04.2022
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей, в объеме 56 миллионов кубометров на 20 апреля,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:02
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экономика
газпром
россия
украина
европа
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей, в объеме 56 миллионов кубометров на 20 апреля, сообщила компания."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 миллионов кубических метров на 20 апреля", — говорится в сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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экономика, газпром, россия, украина, европа
10:02 20.04.2022 (обновлено: 10:08 20.04.2022)
 
"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину

"Газпром" штатно подает газ для транзита через Украину — 56 миллионов кубометров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками европейских потребителей, в объеме 56 миллионов кубометров на 20 апреля, сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 56 миллионов кубических метров на 20 апреля", — говорится в сообщении.
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Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
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