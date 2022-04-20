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Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой - РИА Новости, 20.04.2022
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Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой
Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой - РИА Новости, 20.04.2022
Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой
Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение своей соперницы на выборах Марин Ле Пен уйти с европейского энергетического рынка в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T23:18
2022-04-20T23:20
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение своей соперницы на выборах Марин Ле Пен уйти с европейского энергетического рынка в случае ее избрания президентом республики."Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка - это огромная ошибка", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.Ранее кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка. По ее словам, именно европейский рынок устанавливает цену на энергию, а Франция должна иметь возможность определять ее стоимость самостоятельно.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
23:18 20.04.2022 (обновлено: 23:20 20.04.2022)
 
Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой

Кандидат Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС огромной ошибкой

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение своей соперницы на выборах Марин Ле Пен уйти с европейского энергетического рынка в случае ее избрания президентом республики.
"Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка - это огромная ошибка", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:39
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Ранее кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка. По ее словам, именно европейский рынок устанавливает цену на энергию, а Франция должна иметь возможность определять ее стоимость самостоятельно.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:56
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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