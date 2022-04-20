https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784606850.html

Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой

Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой - РИА Новости, 20.04.2022

Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение своей соперницы на выборах Марин Ле Пен уйти с европейского энергетического рынка в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:18

2022-04-20T23:18

2022-04-20T23:20

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон раскритиковал предложение своей соперницы на выборах Марин Ле Пен уйти с европейского энергетического рынка в случае ее избрания президентом республики."Реформа европейского рынка не происходит за месяц. То, что вы предложили уйти с европейского энергетического рынка - это огромная ошибка", - сказал Макрон в ходе телевизионных дебатов с Ле Пен.Ранее кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что Франция должна уйти с европейского энергетического рынка. По ее словам, именно европейский рынок устанавливает цену на энергию, а Франция должна иметь возможность определять ее стоимость самостоятельно.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022