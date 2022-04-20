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Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза - РИА Новости, 20.04.2022
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Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза - РИА Новости, 20.04.2022
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза
Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:56
2022-04-20T23:26
выборы президента франции — 2022
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его глубокую реформу и больше защищать национальные интересы."Я хочу остаться в Евросоюзе, но при этом провести его глубокую реформу", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.Она выступила против соглашения о свободном торговом обмене, который, по ее мнению, подрывает принципы конкуренции. Кроме того, Ле Пен подвергла критике привлечение работников из других европейских стран, которые не получают зарплату во Франции, хотя и работают в стране. Также она высказалась против общей аграрной политики ЕС, которая, по ее словам, приведёт к значительному падению сельхозпроизводства.В свою очередь Макрон поддержал общий рынок ЕС, в том числе, рынок рабочей силы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования.Марин Ле Пен может получить 44% голосов.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784606850.html
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выборы президента франции — 2022, в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, евросоюз
22:56 20.04.2022 (обновлено: 23:26 20.04.2022)
 
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза

Кандидат Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза, но хочет провести его реформу

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его глубокую реформу и больше защищать национальные интересы.
"Я хочу остаться в Евросоюзе, но при этом провести его глубокую реформу", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 23:18
Макрон назвал идею Ле Пен по выходу Франции с энергорынка ЕС ошибкой
Она выступила против соглашения о свободном торговом обмене, который, по ее мнению, подрывает принципы конкуренции. Кроме того, Ле Пен подвергла критике привлечение работников из других европейских стран, которые не получают зарплату во Франции, хотя и работают в стране. Также она высказалась против общей аграрной политики ЕС, которая, по ее словам, приведёт к значительному падению сельхозпроизводства.
В свою очередь Макрон поддержал общий рынок ЕС, в том числе, рынок рабочей силы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования.
Марин Ле Пен может получить 44% голосов.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:39
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
 
Выборы президента Франции — 2022В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияЕвросоюз
 
 
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