22:56 20.04.2022 (обновлено: 23:26 20.04.2022)
Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза
Кандидат Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза, но хочет провести его реформу
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его глубокую реформу и больше защищать национальные интересы.
"Я хочу остаться в Евросоюзе, но при этом провести его глубокую реформу", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.
Она выступила против соглашения о свободном торговом обмене, который, по ее мнению, подрывает принципы конкуренции. Кроме того, Ле Пен подвергла критике привлечение работников из других европейских стран, которые не получают зарплату во Франции, хотя и работают в стране. Также она высказалась против общей аграрной политики ЕС, которая, по ее словам, приведёт к значительному падению сельхозпроизводства.
В свою очередь Макрон поддержал общий рынок ЕС, в том числе, рынок рабочей силы.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования.
Марин Ле Пен может получить 44% голосов.