https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784604773.html

Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза

Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза - РИА Новости, 20.04.2022

Ле Пен не стремится к выходу Франции из Евросоюза

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:56

2022-04-20T22:56

2022-04-20T23:26

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен не стремится к выходу из Евросоюза, но хочет провести его глубокую реформу и больше защищать национальные интересы."Я хочу остаться в Евросоюзе, но при этом провести его глубокую реформу", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.Она выступила против соглашения о свободном торговом обмене, который, по ее мнению, подрывает принципы конкуренции. Кроме того, Ле Пен подвергла критике привлечение работников из других европейских стран, которые не получают зарплату во Франции, хотя и работают в стране. Также она высказалась против общей аграрной политики ЕС, которая, по ее словам, приведёт к значительному падению сельхозпроизводства.В свою очередь Макрон поддержал общий рынок ЕС, в том числе, рынок рабочей силы.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников голосования.Марин Ле Пен может получить 44% голосов.

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784606850.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

выборы президента франции — 2022, в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, евросоюз