22:39 20.04.2022 (обновлено: 23:43 20.04.2022)
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет урон французам.
"Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.
По ее словам, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.