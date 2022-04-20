Рейтинг@Mail.ru
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 20.04.2022
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:39
2022-04-20T23:43
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149387/43/1493874319_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_12f74f2bf836bf62a8671c9eb17963b3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет урон французам."Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.По ее словам, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602336.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149387/43/1493874319_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_d9162c3f4dbfe3b2e27a00ed74cc3d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, россия, украина
22:39 20.04.2022 (обновлено: 23:43 20.04.2022)
 
Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет урон французам.
"Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.
По ее словам, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.
Марин Ле Пен на митинге в Милане - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:36
Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала