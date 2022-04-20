https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html

Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России - РИА Новости, 20.04.2022

Ле Пен выступила против эмбарго на нефть и газ из России

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:39

2022-04-20T22:39

2022-04-20T23:43

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что не поддерживает предложения ввести эмбарго на поставки нефти и газа из России, поскольку это нанесет урон французам."Я выступаю за гуманитарную, финансовую помощь Украине, поставки средств для обороны… Я согласна с санкциями против олигархов, банков. Единственные санкции, с которыми я не согласна, это эмбарго на поставки газа и нефти из России. Я не думаю, что это правильный метод. Это не затронет по-настоящему Россию, но навредит французам", - сказала Ле Пен в ходе дебатов со своим соперником, действующим президентом Эммануэлем Макроном.По ее словам, Россия найдет новые рынки сбыта для своих ресурсов, при этом французские граждане и компании столкнутся с серьезными проблемами.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, россия, украина