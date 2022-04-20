https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602336.html

Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов

Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов - РИА Новости, 20.04.2022

Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:36

2022-04-20T22:36

2022-04-20T22:36

в мире

марин ле пен

эммануэль макрон

франция

выборы президента франции — 2022

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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы."Абсолютный приоритет будущих пяти лет - это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по 150-200 евро в месяц", - сказала Ле Пен, открывая телевизионные дебаты со своим соперником действующим президентом Эммануэлем Макроном.По ее словам, за последние пять лет, пока у власти находился Макрон, покупательная способность французских граждан значительно снизилась.Для решения этой проблемы Ле Пен намерена пересмотреть систему налогов, снизить НДС на энергетику и отказаться от некоторых излишних, по ее мнению, государственных затрат.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников предстоящего голосования. Марин Ле Пен может получить 44% голосов.

https://ria.ru/20220419/obvineniya-1784264347.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022