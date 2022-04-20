Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов
Кандидат Ле Пен в случае победы на выборах пообещала повысить уровень жизни французов
© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен на митинге в Милане. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы.
"Абсолютный приоритет будущих пяти лет - это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по 150-200 евро в месяц", - сказала Ле Пен, открывая телевизионные дебаты со своим соперником действующим президентом Эммануэлем Макроном.
По ее словам, за последние пять лет, пока у власти находился Макрон, покупательная способность французских граждан значительно снизилась.
Для решения этой проблемы Ле Пен намерена пересмотреть систему налогов, снизить НДС на энергетику и отказаться от некоторых излишних, по ее мнению, государственных затрат.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников предстоящего голосования. Марин Ле Пен может получить 44% голосов.
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