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Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов - РИА Новости, 20.04.2022
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Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов
Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов - РИА Новости, 20.04.2022
Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов
Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:36
2022-04-20T22:36
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
франция
выборы президента франции — 2022
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы."Абсолютный приоритет будущих пяти лет - это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по 150-200 евро в месяц", - сказала Ле Пен, открывая телевизионные дебаты со своим соперником действующим президентом Эммануэлем Макроном.По ее словам, за последние пять лет, пока у власти находился Макрон, покупательная способность французских граждан значительно снизилась.Для решения этой проблемы Ле Пен намерена пересмотреть систему налогов, снизить НДС на энергетику и отказаться от некоторых излишних, по ее мнению, государственных затрат.Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников предстоящего голосования. Марин Ле Пен может получить 44% голосов.
https://ria.ru/20220419/obvineniya-1784264347.html
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в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, франция, выборы президента франции — 2022
22:36 20.04.2022
 
Ле Пен пообещала повысить уровень жизни французов

Кандидат Ле Пен в случае победы на выборах пообещала повысить уровень жизни французов

© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
Марин Ле Пен на митинге в Милане - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Марин Ле Пен на митинге в Милане. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в случае победы на выборах обещает сделать улучшение уровня жизни французов приоритетом своей работы.
"Абсолютный приоритет будущих пяти лет - это возвращение французам их денег. Комплекс мер может позволить вернуть им по 150-200 евро в месяц", - сказала Ле Пен, открывая телевизионные дебаты со своим соперником действующим президентом Эммануэлем Макроном.
Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 12:08
Сторонник Ле Пен назвал обвинения в ее адрес со стороны ЕС манипуляцией
По ее словам, за последние пять лет, пока у власти находился Макрон, покупательная способность французских граждан значительно снизилась.
Для решения этой проблемы Ле Пен намерена пересмотреть систему налогов, снизить НДС на энергетику и отказаться от некоторых излишних, по ее мнению, государственных затрат.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
По данным последних опросов, опубликованных авторитетной газетой Monde, действующего президента Макрона готовы поддержать 56% участников предстоящего голосования. Марин Ле Пен может получить 44% голосов.
Марин Ле Пен во время объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 20:47
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с Ле Пен
 
В миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронФранцияВыборы президента Франции — 2022
 
 
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