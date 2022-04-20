https://ria.ru/20220420/filkenshteyn-1784495092.html

В Крыму объяснили, почему банкира Филькенштейна не лишили госнаград

В Крыму объяснили, почему банкира Филькенштейна не лишили госнаград - РИА Новости, 20.04.2022

В Крыму объяснили, почему банкира Филькенштейна не лишили госнаград

Фамилию экс-главы регионального отделения украинского Приватбанка Бориса Филькенштейна убрали из списка по лишению почетных званий и госнаград Крыма, чтобы... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:39

2022-04-20T14:39

2022-04-20T14:39

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игорь коломойский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Фамилию экс-главы регионального отделения украинского Приватбанка Бориса Филькенштейна убрали из списка по лишению почетных званий и госнаград Крыма, чтобы тщательно проверить основания для принятия такого решения, сказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.Во вторник на сайте госсовета был опубликован проект постановления со списком из восьми имен, которых планируется лишить почетных званий, в нем был и Филькенштейн. Однако в среду документ заменили на новый, в списке осталось семь человек, Филькенштейна в нем нет. В среду парламент Крыма своим постановлением лишил государственных наград республики этих семерых человек, в списке экс-президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, боксер Александр Усик, певица Злата Огневич, экс-премьер Крыма Сергей Куницын."Нужно все-таки выверять каждую фамилию, чтобы нас не обвинили, что мы начали сводить с кем-то счеты. Если Злата Огневич жуткие слова говорила в адрес России, руководства – есть основания. Кравчук – фигурант разбирательства по водной блокаде, публично призывал и рассказывал, как это делать. Кучма во время проведения спецоперации высказывался об агрессивности России и так далее. То есть за конкретные факты", - сказал Константинов журналистам.Он добавил, что утром в среду вновь обсуждал список и его фигурантов с главой республики Сергеем Аксеновым. Константинов добавил, что публичные высказывания являются основанием для принятия мер."Есть лица, которые вызывают у нас ненависть и негодование, но они не награждены у нас ничем. В целом, по многим нужно вести работу, уличить в их отношении к России и Крыму. Публичность - это и есть признание того, как они относятся. Мы должны на это реагировать", - добавил Константинов.Борис Филькенштейн награжден знаком отличия автономной республики Крым "За верность долгу" и почетным званием "Заслуженный экономист Автономной Республики Крым".

https://ria.ru/20220420/grazhdanstvo-1784472429.html

https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, республика крым, в мире, владимир константинов, приватбанк, игорь коломойский