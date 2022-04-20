https://ria.ru/20220420/evroobligatsii-1784592360.html

ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях

ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 20.04.2022

ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях

ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:21

2022-04-20T21:21

2022-04-20T21:46

экономика

сша

люксембург (округ)

центральный банк рф (цб рф)

втб

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.По его словам, их выпуск осуществили зарубежные эмитенты либо из Люксембурга, либо Ирландии.Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж двумя траншами, один — на сумму 27 миллионов долларов — получили российские резиденты, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 миллионов долларов платежа приходилось на недружественные государства.Он объяснил, что второй перевод зачислили или на рублевый счет типа "С" по курсу ЦБ, и он сразу оказался заблокированным. Теперь получателям нужно обратиться к властям своих стран за разблокировкой, чтобы претендовать на получение выплаты.Пьянов назвал это "уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам". Эта схема по сути полностью выполняет указ президента России и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, подчеркнул он.Такой способ в дальнейшем применят к трем выпускам. Банку предстоят купонный платеж по большому бессрочному гибридному "суборду" в размере около 107 миллионов долларов 3 июня и старшие долги на сумму менее миллиона долларов 28 июня и 14 миллионов швейцарских франков 24 октября.

https://ria.ru/20220420/eksport-1784495301.html

https://ria.ru/20220406/minfin-1782050552.html

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экономика, сша, люксембург (округ), центральный банк рф (цб рф), втб