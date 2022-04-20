https://ria.ru/20220420/evroobligatsii-1784592360.html
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях - РИА Новости, 20.04.2022
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях
ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:21
2022-04-20T21:21
2022-04-20T21:46
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.По его словам, их выпуск осуществили зарубежные эмитенты либо из Люксембурга, либо Ирландии.Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж двумя траншами, один — на сумму 27 миллионов долларов — получили российские резиденты, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 миллионов долларов платежа приходилось на недружественные государства.Он объяснил, что второй перевод зачислили или на рублевый счет типа "С" по курсу ЦБ, и он сразу оказался заблокированным. Теперь получателям нужно обратиться к властям своих стран за разблокировкой, чтобы претендовать на получение выплаты.Пьянов назвал это "уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам". Эта схема по сути полностью выполняет указ президента России и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, подчеркнул он.Такой способ в дальнейшем применят к трем выпускам. Банку предстоят купонный платеж по большому бессрочному гибридному "суборду" в размере около 107 миллионов долларов 3 июня и старшие долги на сумму менее миллиона долларов 28 июня и 14 миллионов швейцарских франков 24 октября.
https://ria.ru/20220420/eksport-1784495301.html
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экономика, сша, люксембург (округ), центральный банк рф (цб рф), втб
21:21 20.04.2022 (обновлено: 21:46 20.04.2022)
ВТБ выплатил проценты по еврооблигациям в рублях
ВТБ выплатил купон по еврооблигациям в рублях
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ВТБ 15 апреля выплатил проценты по еврооблигациям на общую сумму более 52 миллионов долларов в рублях, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
"Выплаты были произведены по купону субординированного долга T2, то есть это не вечный, а срочный долг в долларах США. Это один из четырех наших выпусков еврооблигаций, сделанных до 2014 года: три из них были сделаны в долларах и один - в швейцарских франках", — заявил он.
По его словам, их выпуск осуществили зарубежные эмитенты либо из Люксембурга, либо Ирландии.
Пьянов отметил, что банк оплатил этот процентный платеж двумя траншами, один — на сумму 27 миллионов долларов — получили российские резиденты, либо резиденты дружественных стран. Оставшиеся 25 миллионов долларов платежа приходилось на недружественные государства.
Он объяснил, что второй перевод зачислили или на рублевый счет типа "С" по курсу ЦБ
, и он сразу оказался заблокированным. Теперь получателям нужно обратиться к властям своих стран за разблокировкой, чтобы претендовать на получение выплаты.
Пьянов назвал это "уникальной, не реализовавшейся ранее на рынке опцией по погашению санкционным банком процентного платежа по евробондам". Эта схема по сути полностью выполняет указ президента России и обеспечивает, по крайней мере, в рублях по курсу ЦБ российских резидентов и резидентов дружественных стран купонной выплатой, подчеркнул он.
Такой способ в дальнейшем применят к трем выпускам. Банку предстоят купонный платеж по большому бессрочному гибридному "суборду" в размере около 107 миллионов долларов 3 июня и старшие долги на сумму менее миллиона долларов 28 июня и 14 миллионов швейцарских франков 24 октября.