Рейтинг@Mail.ru
Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784596320.html
Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек
Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022
Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек
Россия с начала специальной военной операции эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T21:50
2022-04-20T21:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784257901_0:146:3070:1873_1920x0_80_0_0_c3a5fc0d3d4c54cbe852969bd0f125cd.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия с начала специальной военной операции эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них – 2 940 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок", - сказал генерал.Он уточнил, что границу РФ пересекли 118 810 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 1 843.Мизинцев добавил, что в субъектах России продолжают действовать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым.По его словам, за сутки на горячую линию российского гуманитарного штаба, в органы власти и субъекты РФ, общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 357 обращений, а всего их в базе данных около 2,8 миллиона из 2 128 населенных пунктов Украины.Мизинцев отметил, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 126 иностранных граждан из девяти государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784391764.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784257901_25:0:2754:2047_1920x0_80_0_0_a99f72beb7752ac86a63ff1312618b0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
21:50 20.04.2022
 
Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек

Россия эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБеженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска
Беженцы из Рубежного выбирают одежду в пункте временного размещения в лицее №2 города Старобельска - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия с начала специальной военной операции эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них – 2 940 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок", - сказал генерал.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
Он уточнил, что границу РФ пересекли 118 810 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 1 843.
Мизинцев добавил, что в субъектах России продолжают действовать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым.
По его словам, за сутки на горячую линию российского гуманитарного штаба, в органы власти и субъекты РФ, общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 357 обращений, а всего их в базе данных около 2,8 миллиона из 2 128 населенных пунктов Украины.
Мизинцев отметил, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 126 иностранных граждан из девяти государств.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Кадры эвакуации с территории завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 23:08
Силы ДНР и ВС России эвакуировали с "Азовстали" более 140 человек
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала