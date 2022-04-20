https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784596320.html

Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек

Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек - РИА Новости, 20.04.2022

Россия эвакуировала с Украины и из Донбасса почти 900 тысяч человек

Россия с начала специальной военной операции эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T21:50

2022-04-20T21:50

2022-04-20T21:50

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Россия с начала специальной военной операции эвакуировала с Украины, из ДНР и ЛНР уже почти 900 тысяч человек, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 14 982 человека, из них – 2 940 детей, а всего с начала специальной военной операции – уже 894 030 человек, из которых 163 761 ребенок", - сказал генерал.Он уточнил, что границу РФ пересекли 118 810 единиц личного автотранспорта, из них за сутки – 1 843.Мизинцев добавил, что в субъектах России продолжают действовать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, которые полностью оборудованы всем необходимым.По его словам, за сутки на горячую линию российского гуманитарного штаба, в органы власти и субъекты РФ, общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 357 обращений, а всего их в базе данных около 2,8 миллиона из 2 128 населенных пунктов Украины.Мизинцев отметил, что украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 6 126 иностранных граждан из девяти государств.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784391764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс