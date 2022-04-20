Рейтинг@Mail.ru
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя
Военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ в среду организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:12
2022-04-20T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
мариуполь
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784380409_270:73:3271:1761_1920x0_80_0_0_ffa3fcded4ad30b8faf8aeda82dd4e2f.jpg
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ в среду организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек, сообщает Народная милиция ДНР."Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте - населенном пункте Безыменное", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Во вторник представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости, что подразделения республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html
https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html
мариуполь
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784380409_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_47d98c6f68791ee10d1847f2a08c064c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)
20:12 20.04.2022
 
Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя

В ДНР сообщили, что из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей города

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ в среду организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек, сообщает Народная милиция ДНР.
"Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте - населенном пункте Безыменное", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
Территория завода Азовсталь до начала режима тишины. Кадры с дрона - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 20:35
Беспилотник снял территорию завода "Азовсталь" до объявления режима тишины
Во вторник представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости, что подразделения республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 08:00
Бои за "Азовсталь": морпехи и армия ДНР освободили тысячи заложников
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковМариупольУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала