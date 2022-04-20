https://ria.ru/20220420/evakuatsiya-1784582152.html

Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя

Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022

Из района завода "Азовсталь" были эвакуированы еще 127 жителей Мариуполя

Военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ в среду организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:12

2022-04-20T20:12

2022-04-20T20:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

александр семенов (батальон "восток")

игорь конашенков

мариуполь

украина

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Военные Народной милиции Донецкой народной республики и ВС РФ в среду организовали гуманитарные коридоры с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, с их помощью были эвакуированы 127 человек, сообщает Народная милиция ДНР."Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек, которые на данный момент находятся в безопасном для жизни месте - населенном пункте Безыменное", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Во вторник представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости, что подразделения республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы ДНР и России ведут бои за окончательное освобождение города. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/azovstal-1784378579.html

https://ria.ru/20220416/mariupol-1783790153.html

мариуполь

украина

донбасс

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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф)