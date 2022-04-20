Передача Ассанжа в США является политически мотивированной, считает эксперт
Ганем аль-Айфан считает, что экстрадиция Ассанжа является политически мотивированной
© AP Photo / Matt DunhamСторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Сторонник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во время заседания суда в Лондоне
БАГДАД, 20 апр - РИА Новости. Решение британского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США может быть политически мотивированным, сказал РИА Новости иракский эксперт по правовым вопросам Ганем аль-Айфан.
По словам иракского эксперта, согласно международному праву, "если основатель WikiLeaks числится в Великобритании в статусе оппозиционного США деятеля или в целом активиста и критика другого политического режима, он не может быть подвергнут экстрадиции".
"В этом случае он должен находиться под защитой и обладать неприкосновенностью, предоставленной ему принимающей его страной. Однако если он не был зарегистрирован в качестве оппозиционера, то согласно соглашению между двумя странами, Великобритания имеет право его экстрадировать", - сказал правовед.
По словам аль-Айфана, "вмешаться в ситуацию может ООН, в случае если всемирная организация получит информацию об опасности для жизни Ассанжа".
"Но законом могут манипулировать в зависимости от политической ситуации. Отношения США и Великобритании крепки, и я думаю, что Лондон не готов в свете происходящего на Украине конфликта делать то, что повлияет на его отношения с Вашингтоном в тот момент, когда британская и американская стороны считают крайне нужными друг друга", - считает Ганем аль-Айфан.
Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.