https://ria.ru/20220420/ekstraditsiya-1784585364.html

Передача Ассанжа в США является политически мотивированной, считает эксперт

Передача Ассанжа в США является политически мотивированной, считает эксперт - РИА Новости, 20.04.2022

Передача Ассанжа в США является политически мотивированной, считает эксперт

Решение британского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США может быть политически мотивированным, сказал РИА Новости иракский эксперт... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:29

2022-04-20T20:29

2022-04-20T20:29

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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БАГДАД, 20 апр - РИА Новости. Решение британского суда об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США может быть политически мотивированным, сказал РИА Новости иракский эксперт по правовым вопросам Ганем аль-Айфан.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. У защиты Ассанжа есть время до 18 мая, чтобы представить свои доводы главе МВД не выдавать его в США.По словам иракского эксперта, согласно международному праву, "если основатель WikiLeaks числится в Великобритании в статусе оппозиционного США деятеля или в целом активиста и критика другого политического режима, он не может быть подвергнут экстрадиции"."В этом случае он должен находиться под защитой и обладать неприкосновенностью, предоставленной ему принимающей его страной. Однако если он не был зарегистрирован в качестве оппозиционера, то согласно соглашению между двумя странами, Великобритания имеет право его экстрадировать", - сказал правовед.По словам аль-Айфана, "вмешаться в ситуацию может ООН, в случае если всемирная организация получит информацию об опасности для жизни Ассанжа"."Но законом могут манипулировать в зависимости от политической ситуации. Отношения США и Великобритании крепки, и я думаю, что Лондон не готов в свете происходящего на Украине конфликта делать то, что повлияет на его отношения с Вашингтоном в тот момент, когда британская и американская стороны считают крайне нужными друг друга", - считает Ганем аль-Айфан.Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784573587.html

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784531052.html

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в мире, джулиан ассанж, сша, великобритания, лондон, wikileaks, оон, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа