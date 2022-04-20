https://ria.ru/20220420/ekosluzhba-1784427353.html
Липецкая экослужба получила новые автомобили
Липецкая экослужба получила новые автомобили - РИА Новости, 20.04.2022
Липецкая экослужба получила новые автомобили
Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области получило десять новых автомобилей Lada Niva, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:25
2022-04-20T10:25
2022-04-20T10:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области получило десять новых автомобилей Lada Niva, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, транспорт будет использоваться для выездных обследований территорий, выявления нарушений экологического законодательства. Автомобили существенно помогут работе инспекторов в сохранении благоприятного состояния окружающей среды на территории региона.Артамонов отметил, что по результатам работы экологических инспекторов в 2021 году сумма денежных поступлений в бюджет региона за экологические правонарушения составила 8,5 миллионов рублей. Управлением экологии рассчитан и направлен в органы прокуратуры для предъявления исков ущерб, причинённый окружающей среде, на сумму более 55,0 миллионов рублей."Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области. Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20220414/zdravookhranenie-1783566482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 апр – РИА Новости
. Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области получило десять новых автомобилей Lada Niva, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, транспорт будет использоваться для выездных обследований территорий, выявления нарушений экологического законодательства. Автомобили существенно помогут работе инспекторов в сохранении благоприятного состояния окружающей среды на территории региона.
Артамонов отметил, что по результатам работы экологических инспекторов в 2021 году сумма денежных поступлений в бюджет региона за экологические правонарушения составила 8,5 миллионов рублей. Управлением экологии рассчитан и направлен в органы прокуратуры для предъявления исков ущерб, причинённый окружающей среде, на сумму более 55,0 миллионов рублей.
"Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области. Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными", - сказал Артамонов.