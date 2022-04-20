https://ria.ru/20220420/donbass-1784608002.html

Турчак уверен, что возврата старого режима в Донбассе не будет

Турчак уверен, что возврата старого режима в Донбассе не будет - РИА Новости, 20.04.2022

Турчак уверен, что возврата старого режима в Донбассе не будет

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, общаясь с главами городов и районов территорий ДНР и освобождённых территорий Донбасса,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T23:32

2022-04-20T23:32

2022-04-20T23:32

обострение ситуации в днр и лнр

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МАРИУПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, общаясь с главами городов и районов территорий ДНР и освобождённых территорий Донбасса, выразил уверенность, что возврата старого режима не будет и этого не допустят в ходе военной операции."Никакого возврата старого режима не будет. Мы этого не допустим и в ходе специальной военной операции, а мы ее доведем до логичного завершения, а логическим завершением здесь может быть только одно - безоговорочная капитуляция. И безоговорочная победа нашего общего дома. Делаем мы это не ради галочки, а ради того, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь. Делаем мы это ради людей", - сказал Турчак.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784604470.html

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в мире, донбасс, украина, андрей турчак, днр