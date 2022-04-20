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На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/donbass-1784600906.html
На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек
На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек - РИА Новости, 20.04.2022
На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек
Девять мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:28
2022-04-20T22:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девяти мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении представительства.Отмечается, что семь мирных жителей получили ранения в Мариуполе. Один человек пострадал после обстрелов украинских войск в Приазовье и один в Волновахском районе ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784600535.html
https://ria.ru/20220419/doma-1784387158.html
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, сцкк
22:28 20.04.2022 (обновлено: 22:29 20.04.2022)
 
На ранее освобожденных территориях ДНР пострадали девять человек

На освобожденных территориях ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали девять человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Девять мирных жителей пострадали в результате обстрелов украинскими войсками освобожденных территорий ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении девяти мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденных территорий республики", - говорится в сообщении представительства.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 22:24Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Отмечается, что семь мирных жителей получили ранения в Мариуполе. Один человек пострадал после обстрелов украинских войск в Приазовье и один в Волновахском районе ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Поврежденные и разрушенные в результате обстрела ВСУ жилые дома в селе Головчино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 22:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В граничащем с Украиной Головчино пострадали 80 домов при обстреле
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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