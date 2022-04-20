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Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/donbass-1784600535.html
Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.04.2022
Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека
Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Шахтерск в Донецкой народной республике украинскими войсками возросло до четырех, заявило... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T22:24
2022-04-20T22:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Шахтерск в Донецкой народной республике украинскими войсками возросло до четырех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительным данным, во время обстрела населенного пункта Шахтерск погиб ребенок 2015 года рождения, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщил, что средства ПВО ДНР перехватили, предположительно, ракету "Точка-У" украинских войск над Шахтерском, из-за попадания обломков ракет в жилой квартал получили ранения три человека, один ребенок погиб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784574010.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
22:24 20.04.2022
 
Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Число пострадавших из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ выросло до четырех человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Шахтерск в Донецкой народной республике украинскими войсками возросло до четырех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По предварительным данным, во время обстрела населенного пункта Шахтерск погиб ребенок 2015 года рождения, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня Град на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 19:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
Ранее штаб территориальной обороны республики сообщил, что средства ПВО ДНР перехватили, предположительно, ракету "Точка-У" украинских войск над Шахтерском, из-за попадания обломков ракет в жилой квартал получили ранения три человека, один ребенок погиб.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Обломки сбитой украинской ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
Вчера, 20:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету над Шахтерском
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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