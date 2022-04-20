https://ria.ru/20220420/donbass-1784600535.html

Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека - РИА Новости, 20.04.2022

Из-за обстрела Шахтерска со стороны ВСУ пострадали четыре человека

Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Шахтерск в Донецкой народной республике украинскими войсками возросло до четырех, заявило... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T22:24

2022-04-20T22:24

2022-04-20T22:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела населенного пункта Шахтерск в Донецкой народной республике украинскими войсками возросло до четырех, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По предварительным данным, во время обстрела населенного пункта Шахтерск погиб ребенок 2015 года рождения, еще четыре мирных жителя, в том числе ребенок, ранены", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее штаб территориальной обороны республики сообщил, что средства ПВО ДНР перехватили, предположительно, ракету "Точка-У" украинских войск над Шахтерском, из-за попадания обломков ракет в жилой квартал получили ранения три человека, один ребенок погиб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784574010.html

https://ria.ru/20220420/raketa-1784588324.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина