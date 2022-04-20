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ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/donbass-1784574010.html
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 20.04.2022
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов
Украинские войска с начала суток среды выпустили более ста снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из реактивных систем залпового РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:20
2022-04-20T19:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток среды выпустили более ста снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", заявили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/unichtozhenie-1784572537.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика
19:20 20.04.2022 (обновлено: 19:23 20.04.2022)
 
ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

Украинские войска с начала суток выпустили по территории ДНР более ста мин и снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град" на улице в Мариуполе
Сотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня Град на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники МЧС ДНР извлекают хвостовик ракеты реактивной системы залпового огня "Град" на улице в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток среды выпустили более ста снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", заявили в Народной милиции ДНР.
"С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Танк вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Танк вооруженных сил ДНР в районе села Славное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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