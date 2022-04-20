https://ria.ru/20220420/donbass-1784574010.html

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов - РИА Новости, 20.04.2022

ВСУ с начала суток выпустили по территории ДНР более ста снарядов

Украинские войска с начала суток среды выпустили более ста снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из реактивных систем залпового РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:20

2022-04-20T19:20

2022-04-20T19:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала суток среды выпустили более ста снарядов и мин по территории Донецкой народной республики, в том числе из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", заявили в Народной милиции ДНР."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Отмечается, что под обстрелы попали районы пяти населённых пунктов республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/unichtozhenie-1784572537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/dnr-1784451819.html

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украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика