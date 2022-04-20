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Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html
Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин
Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022
Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:38
2022-04-20T14:07
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донбасс
украина
россия
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась."Мы будем действовать последовательно и добьёмся - на Донбассе жизнь нормализуется. И она будет не озабочена, так же как и... в твоей жизни в Севастополе", - сказал Путин, отвечая на вопрос двенадцатилетней Дианы Красовской, которая восемь лет назад покинула город детства Луганск и переехала в Севастополь.Девочка из Луганска рассказала Путину о том, что не любит и боится даже взрыва воздушных шариков из-за постоянных взрывов в родном Луганске. А затем она прочла президенту и гостям стихи. Президент поблагодарил девочку за патриотичные стихи.
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владимир путин, донбасс, украина, россия, общество
13:38 20.04.2022 (обновлено: 14:07 20.04.2022)
 
Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин

Президент Путин: Россия добьется, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась

© РИА Новости / Илья ПиталевПожилая жительница города в Левобережном районе Мариуполя
Пожилая жительница города в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Пожилая жительница города в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась.
"Мы будем действовать последовательно и добьёмся - на Донбассе жизнь нормализуется. И она будет не озабочена, так же как и... в твоей жизни в Севастополе", - сказал Путин, отвечая на вопрос двенадцатилетней Дианы Красовской, которая восемь лет назад покинула город детства Луганск и переехала в Севастополь.
Девочка из Луганска рассказала Путину о том, что не любит и боится даже взрыва воздушных шариков из-за постоянных взрывов в родном Луганске. А затем она прочла президенту и гостям стихи. Президент поблагодарил девочку за патриотичные стихи.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияОбщество
 
 
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