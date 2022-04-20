https://ria.ru/20220420/donbass-1784478209.html

Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин

Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2022

Россия добьется нормализации жизни в Донбассе, заявил Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:38

2022-04-20T13:38

2022-04-20T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донбасс

украина

россия

общество

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации на Украине Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась."Мы будем действовать последовательно и добьёмся - на Донбассе жизнь нормализуется. И она будет не озабочена, так же как и... в твоей жизни в Севастополе", - сказал Путин, отвечая на вопрос двенадцатилетней Дианы Красовской, которая восемь лет назад покинула город детства Луганск и переехала в Севастополь.Девочка из Луганска рассказала Путину о том, что не любит и боится даже взрыва воздушных шариков из-за постоянных взрывов в родном Луганске. А затем она прочла президенту и гостям стихи. Президент поблагодарил девочку за патриотичные стихи.

https://ria.ru/20220420/spiski-1784413322.html

донбасс

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, донбасс, украина, россия, общество