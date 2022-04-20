https://ria.ru/20220420/dollar-1784396691.html
Эксперт назвал серьезного игрока против доллара
Эксперт назвал серьезного игрока против доллара - РИА Новости, 20.04.2022
Эксперт назвал серьезного игрока против доллара
Стабильность на азиатских рынках в значительной степени связана с гонконгским долларом (HKD). Его курс тесно связан с долларом США, и изменения одного могут... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:15
2022-04-20T03:15
2022-04-20T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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федеральная резервная система сша
открытие инвестиции
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Стабильность на азиатских рынках в значительной степени связана с гонконгским долларом (HKD). Его курс тесно связан с долларом США, и изменения одного могут оказывать влияние на курс второго участника валютной пары, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела глобальных исследований ”Открытие Инвестиции” Михаил Шульгин.По его словам, система привязки гонконгского доллара к американскому доказала свою жизнеспособность с 1983 года. Диапазон допустимых колебаний довольно узкий: 0,10 HKD или 1,28 процента, что дает Гонконгу, как одному из мировых финансовых центров, стабильность курса и экономики.Эксперт напомнил, что в этом году курс USD/HKD заметно вырос и приблизился к верхней границе допустимого диапазона колебаний. На фоне ожиданий повышения ставки Федрезерва и, как следствие, роста доходности американских гособлигаций, доллар получит глобальную поддержку. В этом случае паритет двух валют может быть нарушен, и финансовые власти Гонконга могут провести интервенцию, направленную на сдерживание укрепления доллара, заключил собеседник агентства.
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экономика, сша, гонконг, доллар, гонконгский доллар, федеральная резервная система сша, открытие инвестиции
Эксперт назвал серьезного игрока против доллара
Эксперт Шульгин: гонконгский доллар стал одним из эквивалентов доллара США