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В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств - РИА Новости, 20.04.2022
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В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:39
2022-04-20T14:10
в мире
санкции в отношении россии
евгений иванов (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут", - сказал Иванов журналистам."Сложная очень ситуация сохраняется, работа ведется нашими профильными подразделениями с Центробанком, с Минфином. Здесь, наверное, должен работать принцип взаимности",- добавил замминистра.
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в мире, санкции в отношении россии, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:39 20.04.2022 (обновлено: 14:10 20.04.2022)
 
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств

В МИД рассказали об ответе на возможную блокировку счетов российских посольств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут", - сказал Иванов журналистам.
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В миреСанкции в отношении РоссииЕвгений Иванов (дипломат)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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