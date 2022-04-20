https://ria.ru/20220420/diplomatiya-1784478439.html

В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств

В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств - РИА Новости, 20.04.2022

В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств

Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:39

2022-04-20T13:39

2022-04-20T14:10

в мире

санкции в отношении россии

евгений иванов (дипломат)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут", - сказал Иванов журналистам."Сложная очень ситуация сохраняется, работа ведется нашими профильными подразделениями с Центробанком, с Минфином. Здесь, наверное, должен работать принцип взаимности",- добавил замминистра.

https://ria.ru/20220323/banki-1779646928.html

https://ria.ru/20220411/polsha-1782926840.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)