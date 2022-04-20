https://ria.ru/20220420/diplomatiya-1784478439.html
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств - РИА Новости, 20.04.2022
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T13:39
2022-04-20T13:39
2022-04-20T14:10
в мире
санкции в отношении россии
евгений иванов (дипломат)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Москва допускает блокировку счетов посольств тех стран, которые предпринимают такие меры в отношении РФ, заявил в среду статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов."Блокируются счета наших посольств, проблемы возникают в разных странах. Соответственно, если не будет у наших посольств открывать счета и оплачивать свои, в том числе коммунальные, расходы, то, соответственно, соответствующие меры и здесь будут", - сказал Иванов журналистам."Сложная очень ситуация сохраняется, работа ведется нашими профильными подразделениями с Центробанком, с Минфином. Здесь, наверное, должен работать принцип взаимности",- добавил замминистра.
https://ria.ru/20220323/banki-1779646928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, евгений иванов (дипломат), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:39 20.04.2022 (обновлено: 14:10 20.04.2022)
В МИД допустили ответную блокировку счетов посольств
В МИД рассказали об ответе на возможную блокировку счетов российских посольств