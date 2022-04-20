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В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/denatsifikatsiya-1784452021.html
В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию
В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию - РИА Новости, 20.04.2022
В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинских военных сдаваться в плен, пройти процесс денацификации и вернуться в свои семьи. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:58
2022-04-20T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
республика крым
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинских военных сдаваться в плен, пройти процесс денацификации и вернуться в свои семьи."Завершается освобождение Мариуполя, вот-вот захлопнется крышка большого донбасского котла, в котором предстоит "cвариться" нескольким десяткам тысяч укро-вояк. Хотелось бы, чтобы побольше из них сдалось в плен - тогда у них появился бы шанс пройти процесс денацификации и вернуться в свои семьи", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.При этом, по его словам, отпетых нацистов из разного рода нацбатов перевоспитывать уже поздно."Но вот те, кто не испачкал свои руки в крови, за кем нет военных преступлений, вполне могут вернуться в нормальный человеческий облик. Но - только после того, как сложат оружие. До тех пор они для нас ничем от нацбатов не отличаются", - подчеркнул глава парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, республика крым, владимир константинов
11:58 20.04.2022
 
В Крыму призвали украинских военных пройти денацификацию

Глава парламента Крыма Константинов призвал украинских военных пройти денацификацию

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинских военных сдаваться в плен, пройти процесс денацификации и вернуться в свои семьи.
"Завершается освобождение Мариуполя, вот-вот захлопнется крышка большого донбасского котла, в котором предстоит "cвариться" нескольким десяткам тысяч укро-вояк. Хотелось бы, чтобы побольше из них сдалось в плен - тогда у них появился бы шанс пройти процесс денацификации и вернуться в свои семьи", - сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.
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Почему Запад боится денацификации Украины
При этом, по его словам, отпетых нацистов из разного рода нацбатов перевоспитывать уже поздно.
"Но вот те, кто не испачкал свои руки в крови, за кем нет военных преступлений, вполне могут вернуться в нормальный человеческий облик. Но - только после того, как сложат оружие. До тех пор они для нас ничем от нацбатов не отличаются", - подчеркнул глава парламента.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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