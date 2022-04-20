https://ria.ru/20220420/chinovniki-1784567994.html

В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага

В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага - РИА Новости, 20.04.2022

В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага

Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:51

2022-04-20T18:51

2022-04-20T18:51

сергей кравцов

общество

россия

политика

госдума рф

султан хамзаев

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг."В свою очередь, считаю, что такое предложение должно касаться не только детей, школьников. Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - заявил парламентарий.Как добавил политик, люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества."Раз в неделю, например, день для сотрудников и руководства различных министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Какое утро – такой и день", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html

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Владимир Лаврентьев

сергей кравцов, общество, россия, политика, госдума рф, султан хамзаев