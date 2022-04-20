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В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага - РИА Новости, 20.04.2022
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В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага - РИА Новости, 20.04.2022
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага
Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:51
2022-04-20T18:51
сергей кравцов
общество
россия
политика
госдума рф
султан хамзаев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг."В свою очередь, считаю, что такое предложение должно касаться не только детей, школьников. Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - заявил парламентарий.Как добавил политик, люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества."Раз в неделю, например, день для сотрудников и руководства различных министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Какое утро – такой и день", - резюмировал он.
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сергей кравцов, общество, россия, политика, госдума рф, султан хамзаев
18:51 20.04.2022
 
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага

Депутат Хамзаев предложил чиновникам начинать день с исполнения гимна и поднятия флага

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:55
Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах
"В свою очередь, считаю, что такое предложение должно касаться не только детей, школьников. Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - заявил парламентарий.
Как добавил политик, люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества.
"Раз в неделю, например, день для сотрудников и руководства различных министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Какое утро – такой и день", - резюмировал он.
Школа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
15:17
В Минпросвещения рассказали о противодействии дезинформации школьников
 
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