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В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага - РИА Новости, 20.04.2022
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага
Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:51
2022-04-20T18:51
2022-04-20T18:51
сергей кравцов
общество
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политика
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг."В свою очередь, считаю, что такое предложение должно касаться не только детей, школьников. Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - заявил парламентарий.Как добавил политик, люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества."Раз в неделю, например, день для сотрудников и руководства различных министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Какое утро – такой и день", - резюмировал он.
https://ria.ru/20220420/shkola-1784499808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей кравцов, общество, россия, политика, госдума рф, султан хамзаев
В Госдуме предложили чиновникам начинать день с поднятия флага
Депутат Хамзаев предложил чиновникам начинать день с исполнения гимна и поднятия флага
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Рабочий день с исполнения гимна и поднятия флага должен начинаться не только у школьников, но и у чиновников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Султан Хамзаев.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов
сообщил, что с 1 сентября следующего учебного года в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели и подниматься государственный флаг.
"В свою очередь, считаю, что такое предложение должно касаться не только детей, школьников. Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика", - заявил парламентарий.
Как добавил политик, люди, находящиеся на службе у страны, должны показывать пример, как бережно и уважительно относиться к символам Отечества.
"Раз в неделю, например, день для сотрудников и руководства различных министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Какое утро – такой и день", - резюмировал он.