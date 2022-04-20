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Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе
РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:00
2022-04-20T19:00
2022-04-20T19:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе
Глава МИД Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в мечети в Мариуполе