https://ria.ru/20220420/chavushoglu-1784570050.html

Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе

Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022

Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе

РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:00

2022-04-20T19:00

2022-04-20T19:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире