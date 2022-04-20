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Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/chavushoglu-1784570050.html
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе - РИА Новости, 20.04.2022
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе
РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:00
2022-04-20T19:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ
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в мире
19:00 20.04.2022
 
Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в Мариуполе

Глава МИД Чавушоглу поблагодарил Лаврова за освобождение заложников в мечети в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе
Бойцы СОБР Ахмат на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы СОБР "Ахмат" на освобожденном комбинате имени Ильича в Мариуполе. Архивное фото
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РИА Новости. Чавушоглу поблагодарил Лаврова за помощь ВС РФ в освобождении заложников, удерживавшихся в мечети в Мариуполе - МИД РФ
 
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