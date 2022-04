https://ria.ru/20220420/chalamet-1784567071.html

Тимоти Шаламе приписали новый роман

Тимоти Шаламе приписали новый роман - РИА Новости, 20.04.2022

Тимоти Шаламе приписали новый роман

Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби, сообщает Page Six. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T20:21

2022-04-20T20:21

2022-04-20T20:21

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155818/09/1558180988_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3da50362f21b818ff6544cb99a621921.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби, сообщает Page Six. Их видели вместе во время выступления группы Swedish House Mafia и The Weeknd на фестивале "Коачелла". В соцсетях, пишет СМИ, утверждают, что они целовались. Сара подтвердила изданию, что она действительно отдыхала в компании Тимати, но говорить о поцелуях со знаменитым актером не стала."Все меня спрашивают, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на фестивале. И это хороший вопрос. Но было бы еще лучше поинтересоваться у наших мировых лидеров, почему Земля теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления и почему реформа, связанная с климатическим кризисом, оказалась совершенно неэффективной", — ушла от прямого ответа Талаби.Представитель актера пока не отреагировал на запрос Page Six о комментарии.Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили ленты "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна". Ранее он встречался с дочерью Мадонны Лурдес и наследницей Джонни Деппа Лили-Роуз. Также его видели в компании Эйсы Гонсалес, звезды "Малыша на драйве". Их откровенные снимки на отдыхе в Мексике летом 2020 года обсуждались на страницах фанатских сообществ и СМИ.

https://ria.ru/20220419/depp-1784279657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, шоу-бизнес