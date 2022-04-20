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Тимоти Шаламе приписали новый роман - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
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Тимоти Шаламе приписали новый роман
Тимоти Шаламе приписали новый роман - РИА Новости, 20.04.2022
Тимоти Шаламе приписали новый роман
Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби, сообщает Page Six. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T20:21
2022-04-20T20:21
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби, сообщает Page Six. Их видели вместе во время выступления группы Swedish House Mafia и The Weeknd на фестивале "Коачелла". В соцсетях, пишет СМИ, утверждают, что они целовались. Сара подтвердила изданию, что она действительно отдыхала в компании Тимати, но говорить о поцелуях со знаменитым актером не стала."Все меня спрашивают, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на фестивале. И это хороший вопрос. Но было бы еще лучше поинтересоваться у наших мировых лидеров, почему Земля теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления и почему реформа, связанная с климатическим кризисом, оказалась совершенно неэффективной", — ушла от прямого ответа Талаби.Представитель актера пока не отреагировал на запрос Page Six о комментарии.Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили ленты "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна". Ранее он встречался с дочерью Мадонны Лурдес и наследницей Джонни Деппа Лили-Роуз. Также его видели в компании Эйсы Гонсалес, звезды "Малыша на драйве". Их откровенные снимки на отдыхе в Мексике летом 2020 года обсуждались на страницах фанатских сообществ и СМИ.
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новости культуры, знаменитости, звезды, шоу-бизнес
20:21 20.04.2022
 
Тимоти Шаламе приписали новый роман

Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой
76-й Венецианский кинофестиваль. День шестой - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Тимоти Шаламе заподозрили в романе с моделью Сарой Талаби, сообщает Page Six.
Их видели вместе во время выступления группы Swedish House Mafia и The Weeknd на фестивале "Коачелла". В соцсетях, пишет СМИ, утверждают, что они целовались.
Сара подтвердила изданию, что она действительно отдыхала в компании Тимати, но говорить о поцелуях со знаменитым актером не стала.
"Все меня спрашивают, целовалась ли я с Тимоти Шаламе на фестивале. И это хороший вопрос. Но было бы еще лучше поинтересоваться у наших мировых лидеров, почему Земля теряет 1,2 триллиона тонн льда каждый год из-за глобального потепления и почему реформа, связанная с климатическим кризисом, оказалась совершенно неэффективной", — ушла от прямого ответа Талаби.
Представитель актера пока не отреагировал на запрос Page Six о комментарии.
Шаламе стал знаменитым благодаря драме "Зови меня своим именем" (2017) Луки Гуаданьино. Звездный статус артиста закрепили ленты "Маленькие женщины", "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан", "Дюна".
Ранее он встречался с дочерью Мадонны Лурдес и наследницей Джонни Деппа Лили-Роуз. Также его видели в компании Эйсы Гонсалес, звезды "Малыша на драйве". Их откровенные снимки на отдыхе в Мексике летом 2020 года обсуждались на страницах фанатских сообществ и СМИ.
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