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СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии - РИА Новости, 20.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/boepripasy-1784491399.html
СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии
СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии - РИА Новости, 20.04.2022
СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии
Берлин предоставит Киеву боеприпасы для тяжелой артиллерии и проведет подготовку по их использованию для украинских военных, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:24
2022-04-20T14:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
олаф шольц
андрей мельников
владимир путин
россия
германия
украина
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Берлин предоставит Киеву боеприпасы для тяжелой артиллерии и проведет подготовку по их использованию для украинских военных, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.Согласно сообщению, речь идет о проведении подготовки и предоставлении боеприпасов, необходимых для использования самоходной артиллерийской установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которую Украине поставят Нидерланды. Отмечается, что подготовка может быть проведена в Польше или Германии, но не на территории самой Украины из-за продолжающихся боевых действий.Подчеркивается, что в вопросе военной поддержки Украины канцлер Германии Олаф Шольц подвергся "сильному давлению", в том числе со стороны членов правящей коалиции страны. Во вторник Шольц заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в интервью агентству dpa, что слова Шольца были восприняты в Киеве "с большим разочарованием и горечью".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784392234.html
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в мире, олаф шольц, андрей мельников, владимир путин, россия, германия, украина
14:24 20.04.2022
 
СМИ: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии

Bloomberg: Германия предоставит Украине боеприпасы для тяжелой артиллерии

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Берлин предоставит Киеву боеприпасы для тяжелой артиллерии и проведет подготовку по их использованию для украинских военных, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.
Согласно сообщению, речь идет о проведении подготовки и предоставлении боеприпасов, необходимых для использования самоходной артиллерийской установки PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которую Украине поставят Нидерланды. Отмечается, что подготовка может быть проведена в Польше или Германии, но не на территории самой Украины из-за продолжающихся боевых действий.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 23:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США намерены передать дополнительное вооружение в случае запроса Киева
Подчеркивается, что в вопросе военной поддержки Украины канцлер Германии Олаф Шольц подвергся "сильному давлению", в том числе со стороны членов правящей коалиции страны. Во вторник Шольц заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил в интервью агентству dpa, что слова Шольца были восприняты в Киеве "с большим разочарованием и горечью".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 15:18
Нидерланды рассматривают поставку Украине тяжелого вооружения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреОлаф ШольцАндрей МельниковВладимир ПутинРоссияГерманияУкраина
 
 
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