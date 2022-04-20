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Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи" - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи" - РИА Новости, 20.04.2022
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"
Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:29
2022-04-20T15:29
общество
технологии
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает "чернуху".Он отметил, что тем, кто занимается в интернете "чернухой", удается обеспечить большое число подписчиков, но стремление "заработать любой ценой" нельзя назвать благородным. Напротив, люди, способные увлечь подписчиков интересными, красивыми, понятными идеями и проектами, это люди с хорошей подготовкой, богатой внутренней культурой, считает президент."И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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общество, технологии, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), владимир путин
15:29 20.04.2022
 
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"

Путин пообещал поддерживать блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи".

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает "чернуху".
Он отметил, что тем, кто занимается в интернете "чернухой", удается обеспечить большое число подписчиков, но стремление "заработать любой ценой" нельзя назвать благородным. Напротив, люди, способные увлечь подписчиков интересными, красивыми, понятными идеями и проектами, это люди с хорошей подготовкой, богатой внутренней культурой, считает президент.
"И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
15:03
Путин поблагодарил волонтеров и пообещал им поддержку государства
 
ОбществоТехнологииАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")Владимир Путин
 
 
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