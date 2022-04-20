https://ria.ru/20220420/blogery-1784508782.html
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи" - РИА Новости, 20.04.2022
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"
Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:29
2022-04-20T15:29
2022-04-20T15:29
общество
технологии
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает "чернуху".Он отметил, что тем, кто занимается в интернете "чернухой", удается обеспечить большое число подписчиков, но стремление "заработать любой ценой" нельзя назвать благородным. Напротив, люди, способные увлечь подписчиков интересными, красивыми, понятными идеями и проектами, это люди с хорошей подготовкой, богатой внутренней культурой, считает президент."И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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общество, технологии, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), владимир путин
Путин похвалил блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи"
Путин пообещал поддерживать блогеров, переманивающих подписчиков у создателей "чернухи".
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал аккуратно и ненавязчиво поддерживать блогеров, которые своим интересным, понятным контентом смогут переманить подписчиков у тех, кто создает "чернуху".
Он отметил, что тем, кто занимается в интернете "чернухой", удается обеспечить большое число подписчиков, но стремление "заработать любой ценой" нельзя назвать благородным. Напротив, люди, способные увлечь подписчиков интересными, красивыми, понятными идеями и проектами, это люди с хорошей подготовкой, богатой внутренней культурой, считает президент.
"И если таким, как вы, удается переманить подписчиков от тех, кто распространяет чернуху, это, конечно, большое, без всякого преувеличения, государственное дело. Мы должны сделать все для того, чтобы аккуратно, ненавязчиво, без всяких административных дополнительных ресурсов, поддерживать таких людей, и мы постараемся это делать", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".