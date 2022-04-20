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Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам - РИА Новости, 20.04.2022
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Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:33
2022-04-20T14:49
в мире
экономика
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов."Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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в мире, экономика, владимир путин, россия, китай
14:33 20.04.2022 (обновлено: 14:49 20.04.2022)
 
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам

Президент Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей"
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО Россия - страна возможностей - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов.
"Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 10:02
МИД КНР: Китай продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с Россией
 
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