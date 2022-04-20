https://ria.ru/20220420/biznes-1784493453.html
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам - РИА Новости, 20.04.2022
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:33
2022-04-20T14:33
2022-04-20T14:49
в мире
экономика
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов."Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, владимир путин, россия, китай
14:33 20.04.2022 (обновлено: 14:49 20.04.2022)
Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
Президент Путин призвал бизнес активнее подключиться к совместным с Китаем проектам
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов.
"Китай - наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой... Сейчас в сегодняшних условиях малый и средний бизнес гораздо более активно мог бы подключиться к самым различным проектам. С обеих сторон причем", - сказал он на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".