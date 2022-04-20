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Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
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Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине
Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине - РИА Новости, 20.04.2022
Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине
США в рамках своей военно-биологической программы на Украине интересовались в числе прочего поиском штаммов опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, и... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:33
2022-04-20T05:15
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине интересовались в числе прочего поиском штаммов опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, и которых можно было бы использовать для биологических атак, рассказал РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Минобороны, полковник в отставке Михаил Супотницкий.Российская специальная военная операция на Украине пресекла деятельность пяти киевских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил в конце марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Росссии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Часть коллекции оказалась в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля, говорил он.Он напомнил, что существуют опасные патогены, невосприимчивые к тем или иным антибиотикам, ставшие наиболее жизнеспособными в результате естественного отбора, и потому привлекательные с точки зрения использования для биологических атак."Американский штамм возбудителя сибирской язвы "Эймс", который террористы осенью 2001 года применили для теракта в США, — это природный штамм, он устойчив к так называемым немодифицированным пенициллинам третьего поколения. И пациенты, которых врачи лечили пенициллинами по стандартной процедуре, в итоге умерли", — пояснил Супотницкий.Когда же медики выяснили, с каким штаммом они столкнулись, и стали применять антибиотик ципрофлоксацин, эффективность этой схемы лечения выросла, отметил собеседник агентства.По информации генерала Кириллова, на территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, на них Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской спецоперации, говорил он.Как следует из данных, обнародованных Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского военного ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти предприятия были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Минобороны также озвучило имена западных кураторов украинских биолабораторий.В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины, в результате ее работы ожидается доклад президенту, правительству России и международным организациям.
https://ria.ru/20220406/biolaboratorii-1782147166.html
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украина, сша, россия, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире
03:33 20.04.2022 (обновлено: 05:15 20.04.2022)
 
Военный микробиолог рассказал, что искали США в биолабораториях на Украине

Полковник Супотницкий: США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы

© AP Photo / Andrew Harnik, FileМедицинское НИИ инфекционных заболеваний армии США
Медицинское НИИ инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, File
Медицинское НИИ инфекционных заболеваний армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине интересовались в числе прочего поиском штаммов опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам, и которых можно было бы использовать для биологических атак, рассказал РИА Новости военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра Минобороны, полковник в отставке Михаил Супотницкий.
Российская специальная военная операция на Украине пресекла деятельность пяти киевских биолабораторий, в которых по заказу Пентагона проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней, заявил в конце марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Росссии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Часть коллекции оказалась в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с приказом Минздрава Украины от 24 февраля, говорил он.

"Почему США нужна коллекция? Потому что в этих коллекциях есть штаммы, устойчивые к антибиотикам", — сказал Супотницкий.

Он напомнил, что существуют опасные патогены, невосприимчивые к тем или иным антибиотикам, ставшие наиболее жизнеспособными в результате естественного отбора, и потому привлекательные с точки зрения использования для биологических атак.
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Спецоперация выявила 30 биолабораторий США на Украине
"Американский штамм возбудителя сибирской язвы "Эймс", который террористы осенью 2001 года применили для теракта в США, — это природный штамм, он устойчив к так называемым немодифицированным пенициллинам третьего поколения. И пациенты, которых врачи лечили пенициллинами по стандартной процедуре, в итоге умерли", — пояснил Супотницкий.
Когда же медики выяснили, с каким штаммом они столкнулись, и стали применять антибиотик ципрофлоксацин, эффективность этой схемы лечения выросла, отметил собеседник агентства.

"А на Мадагаскаре не так давно нашли штамм возбудителя легочной чумы, который устойчив к стрептомицину. А стрептомицин — основное средство лечения чумы", — заключил эксперт.

По информации генерала Кириллова, на территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, на них Вашингтон потратил более 200 миллионов долларов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской спецоперации, говорил он.
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Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий
Как следует из данных, обнародованных Минобороны, инвестиционный фонд сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена участвовал в финансировании военно-биологической программы Пентагона на Украине. Руководители подразделений и сотрудники американского военного ведомства, а также его основных компаний-подрядчиков участвовали в создании компонентов биологического оружия, эти предприятия были напрямую связаны с сыном Джо Байдена. Минобороны также озвучило имена западных кураторов украинских биолабораторий.
В России создана парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на территории Украины, в результате ее работы ожидается доклад президенту, правительству России и международным организациям.
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