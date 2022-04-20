https://ria.ru/20220420/bezopasnost-1784549622.html

Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок

Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022

Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок

Новая стратегия безопасности в Европе не может быть создана за один день, это требует времени и и доверия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:33

2022-04-20T17:33

2022-04-20T17:45

в мире

германия

прибалтика

берлин (город)

нато

анналена бербок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768390626_0:25:2343:1342_1920x0_80_0_0_31a2fe40496d8f2476878cbed8d6099b.jpg

БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Новая стратегия безопасности в Европе не может быть создана за один день, это требует времени и и доверия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Я хочу ясно и четко сказать людям в Прибалтике, что мы слышим вас, мы видим вас, Германия поддерживает вас... Мы должны заново создать европейскую архитектуру безопасности. Возвращение к (ситуации) статус-кво не будет. Новая ориентация за один день, мы должны быть честными, тоже невозможна. Это будет стоить времени, усилий, и это стоит прежде всего доверия. Хорошее заключается в том, и это стало понятно на фоне страшных последних недель, что это доверие между нашими странами существует, крепко проросло за последние 30 лет. Речь идет о свободе и безопасности нашей жизни в Европе", - сказала Бербок.Она добавила, что "Германия несет здесь особую ответственность", в этой связи Берлин "увеличит вклад в безопасность" в рамках НАТО, в том числе увеличит финансирование оборонного сектора и "политики безопасности".

https://ria.ru/20220322/berbok-1779471340.html

германия

прибалтика

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, прибалтика, берлин (город), нато, анналена бербок