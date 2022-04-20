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Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022
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Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок
Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок - РИА Новости, 20.04.2022
Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок
Новая стратегия безопасности в Европе не может быть создана за один день, это требует времени и и доверия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:33
2022-04-20T17:45
в мире
германия
прибалтика
берлин (город)
нато
анналена бербок
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Новая стратегия безопасности в Европе не может быть создана за один день, это требует времени и и доверия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии."Я хочу ясно и четко сказать людям в Прибалтике, что мы слышим вас, мы видим вас, Германия поддерживает вас... Мы должны заново создать европейскую архитектуру безопасности. Возвращение к (ситуации) статус-кво не будет. Новая ориентация за один день, мы должны быть честными, тоже невозможна. Это будет стоить времени, усилий, и это стоит прежде всего доверия. Хорошее заключается в том, и это стало понятно на фоне страшных последних недель, что это доверие между нашими странами существует, крепко проросло за последние 30 лет. Речь идет о свободе и безопасности нашей жизни в Европе", - сказала Бербок.Она добавила, что "Германия несет здесь особую ответственность", в этой связи Берлин "увеличит вклад в безопасность" в рамках НАТО, в том числе увеличит финансирование оборонного сектора и "политики безопасности".
https://ria.ru/20220322/berbok-1779471340.html
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в мире, германия, прибалтика, берлин (город), нато, анналена бербок
17:33 20.04.2022 (обновлено: 17:45 20.04.2022)
 
Новая стратегия безопасности Европы требует средств, заявила Бербок

Глава МИД Германии Бербок заявила, что новую стратегию безопасности нельзя создана за день

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 апр – РИА Новости. Новая стратегия безопасности в Европе не может быть создана за один день, это требует времени и и доверия, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии.
"Я хочу ясно и четко сказать людям в Прибалтике, что мы слышим вас, мы видим вас, Германия поддерживает вас... Мы должны заново создать европейскую архитектуру безопасности. Возвращение к (ситуации) статус-кво не будет. Новая ориентация за один день, мы должны быть честными, тоже невозможна. Это будет стоить времени, усилий, и это стоит прежде всего доверия. Хорошее заключается в том, и это стало понятно на фоне страшных последних недель, что это доверие между нашими странами существует, крепко проросло за последние 30 лет. Речь идет о свободе и безопасности нашей жизни в Европе", - сказала Бербок.
Она добавила, что "Германия несет здесь особую ответственность", в этой связи Берлин "увеличит вклад в безопасность" в рамках НАТО, в том числе увеличит финансирование оборонного сектора и "политики безопасности".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:07
Junge Welt: Бербок толкает Германию на войну с Россией
 
В миреГерманияПрибалтикаБерлин (город)НАТОАнналена Бербок
 
 
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