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Франция обсудила с партнерами в ЕС, НАТО и США гарантии безопасности Киеву

Франция обсудила с партнерами в ЕС, НАТО и США гарантии безопасности Киеву - РИА Новости, 20.04.2022

Франция обсудила с партнерами в ЕС, НАТО и США гарантии безопасности Киеву

Франция обсудила с партнерами в ЕС, НАТО и США вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил официальный представитель французского... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:50

2022-04-20T14:50

2022-04-20T14:50

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Франция обсудила с партнерами в ЕС, НАТО и США вопрос о предоставлении гарантий безопасности Украине, сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь."Вчера прошло совещание с лидерами Германии, Великобритании, Италии, Польши, Румынии, Канады, США, главой Еврокомиссии, президентом Евросовета и генсеком НАТО... Эти обсуждения позволили начать обмен мнениями насчет гарантий безопасности, которые необходимо предоставить Украине после того, как условия переговоров будут выполнены", - сказал Атталь на брифинге в среду.По его словам, Франция также обсудила с международными партнерами дальнейшее санкционное давление на Россию и предоставление Киеву гуманитарной и военной помощи.Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция призвана стать одним из гарантов мира на Украине после того, как там наступит режим прекращения огня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784230224.html

https://ria.ru/20220418/makron-1784202028.html

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в мире, эммануэль макрон, сергей лавров, украина, франция, еврокомиссия, евросовет, нато