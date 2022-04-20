https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784511594.html

За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области

За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области - РИА Новости, 20.04.2022

За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области

Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:44

2022-04-20T15:44

2022-04-20T15:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ростовская область

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html

https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ростовская область, донбасс