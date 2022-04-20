Рейтинг@Mail.ru
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784511594.html
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области - РИА Новости, 20.04.2022
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области
Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:44
2022-04-20T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ростовская область
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049843_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_23bceb93222d90c000fa18b09d3cc75a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
россия
ростовская область
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777049843_108:296:2444:2048_1920x0_80_0_0_592e65b3453c51ef9f6c86356f630f2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ростовская область, донбасс
15:44 20.04.2022 (обновлено: 15:49 20.04.2022)
 
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области

Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЖители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Жители Украины, эвакуированные из села Виноградное под Мариуполем. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области.
"За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.
Женщина с ребенком у прибывшего поезда с беженцами - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 11:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцы из Васильевки и Мариуполя прибыли в Омск
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эвакуированные жители Мариуполя в пункте временного размещения беженцев в здании спортивного клуба в селе Володарское - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 17:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Общая беда: помощь беженцам из Донбасса и с Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРостовская областьДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала