https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784511594.html
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области - РИА Новости, 20.04.2022
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области
Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:44
2022-04-20T15:44
2022-04-20T15:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ростовская область
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13000 граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/ukraina-1783950274.html
https://ria.ru/20220419/bezhentsy-1784260480.html
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РИА Новости
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в мире, россия, ростовская область, донбасс
15:44 20.04.2022 (обновлено: 15:49 20.04.2022)
За сутки свыше 13 тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области
Свыше 13 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки