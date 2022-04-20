https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784419429.html

В Россию прибыли почти 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине

В Россию прибыли почти 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине - РИА Новости, 20.04.2022

В Россию прибыли почти 900 тысяч беженцев с начала эскалации на Украине

Около 18,5 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – почти 897 тысяч человек, рассказал... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:36

2022-04-20T09:36

2022-04-20T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донецкая народная республика

лнр

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Около 18,5 тысячи беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины прибыли в Россию за минувшие сутки, всего с начала эскалации в Донбассе – почти 897 тысяч человек, рассказал РИА Новости в среду представитель экстренных служб."За сутки государственную границу РФ пересекли 18,49 тысячи человек, всего с начала конфликта – 896,95 тысячи", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в числе беженцев 166,68 тысячи детей.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784412576.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, донецкая народная республика, лнр