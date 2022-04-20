https://ria.ru/20220420/bezhentsy-1784412576.html

Более двухсот украинских беженцев захотели приехать в Хабаровский край

Более двухсот украинских беженцев захотели приехать в Хабаровский край - РИА Новости, 20.04.2022

Более двухсот украинских беженцев захотели приехать в Хабаровский край

Более 200 беженцев с Украины, которые сейчас находятся в Ростовской области, захотели приехать жить в Хабаровский край, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:33

2022-04-20T08:33

2022-04-20T08:33

обострение ситуации в днр и лнр

хабаровский край

украина

михаил дегтярев

россия

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ХАБАРОВСК, 20 апр - РИА Новости. Более 200 беженцев с Украины, которые сейчас находятся в Ростовской области, захотели приехать жить в Хабаровский край, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. О готовности принять людей из Донбасса объявили многие российские регионы."Ситуация на Украине вынуждает людей покидать свои дома. Хабаровский край готов принять тех, кто решил переехать к нам. Мы развернули 20 пунктов временного размещения. Первые 50 переселенцев уже приехали. Более 200 человек, которые находятся сейчас в Ростовской области, изъявили желание приехать именно в Хабаровский край и мы сейчас организуем доставку семей оттуда", - сообщил Дегтярев во время отчета за прошлый год перед депутатами региональной законодательной думы в среду.Ранее, власти рассказали, что в конце марта в Хабаровск прибыла первая семья беженцев из 4-х человек: двое взрослых и двое детей, из Мариуполя. Разместили вынужденных переселенцев в гостинице, где по договорённости с предпринимателем развернут один из пунктов временного размещения (ПВР).Также сообщалось, что регион подготовил 15 ПВР для беженцев из Донбасса: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Советской Гавани, в Вяземском и Хабаровском районах. Беженцам окажут помощь в трудоустройстве, а детей зачислят в образовательные учреждения, информировало региональное правительство. Зампред регионального правительства по социальным вопросам Евгений Никонов заявлял, что край готов обеспечить обучение более 500 студентов-беженцев из Донбасса (порядка 280 человек в колледжи и 250 студентов вузов)."Функционирует у нас более 90 пунктов сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса, а собрали мы уже свыше 110 тонн товаров первой необходимости, продукции для детей. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей края, и предпринимателей, и производственников, которые поучаствовали в сборе помощи. Большое вам спасибо, это пример человечности и сочувствия тем, кто оказался в беде", - заключил Дегтярев.Хабаровский край имеет опыт размещения беженцев из ДНР и ЛНР. В 2014 году в регионе было развернуто 14 ПВР – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Тогда приют в регионе нашли более 800 человек. Часть из них впоследствии осталась жить на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

https://ria.ru/20220419/mariupol-1784067813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, украина, михаил дегтярев, россия