https://ria.ru/20220420/azovstal-1784422879.html

Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"

Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022

Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"

В Мариуполе с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:01

2022-04-20T10:01

2022-04-20T12:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. В Мариуполе с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР."Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь", — заявили в ведомстве.Там добавили, что о предложении сдаться украинские силовики узнали из специальных листовок, которые сбросили в промзоне.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идут бои за окончательное освобождение города. По информации Минобороны, к 16 апреля удалось зачистить всю городскую территорию. Остатки украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбудили уголовное дело) заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/vyshinskiy-1784361802.html

мариуполь

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Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно покинули комбинат "Азовсталь" Пятеро украинских военнослужащих сложили оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь". О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя. 2022-04-20T10:01 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины