https://ria.ru/20220420/azovstal-1784422879.html
Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"
Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали" - РИА Новости, 20.04.2022
Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"
В Мариуполе с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T10:01
2022-04-20T10:01
2022-04-20T12:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. В Мариуполе с территории "Азовстали" вышли пятеро украинских военных, сообщается в Telegram-канале Народной милиции ДНР."Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь", — заявили в ведомстве.Там добавили, что о предложении сдаться украинские силовики узнали из специальных листовок, которые сбросили в промзоне.Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, сейчас идут бои за окончательное освобождение города. По информации Минобороны, к 16 апреля удалось зачистить всю городскую территорию. Остатки украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России возбудили уголовное дело) заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html
https://ria.ru/20220417/azovstal-1784007823.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/vyshinskiy-1784361802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно покинули комбинат "Азовсталь"
Пятеро украинских военнослужащих сложили оружие и вышли с комбината "Азовсталь". Воспользовавшись предложением от Народной милиции ДНР и Вооруженных сил РФ, пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно вышли с территории комбината "Азовсталь". О предложении добровольно сложить оружие и выйти к защитникам Республики они узнали из специальных листовок, которые ранее были сброшены на территорию промышленной зоны Мариуполя.
2022-04-20T10:01
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PT0M35S
РИА Новости
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в мире, игорь конашенков, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:01 20.04.2022 (обновлено: 12:55 20.04.2022)
Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"
Народная милиция ДНР: пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"