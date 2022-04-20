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США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
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США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова
США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022
США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова
США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T17:18
2022-04-20T17:18
в мире
сша
ирак
вашингтон (штат)
великобритания
мария захарова
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным демократиям, наказывающим того, кто рассказал об их военных преступлениях, в том числе в Ираке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что, согласно вердикту, в США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы."Это к вопросу о развитых демократиях, либеральных ценностях, свободах слова и человека. Это наказание – давайте будем откровенными и называть вещи своими именами – за демонстративно абсурдное обвинение человеку, уже пережившему за свои убеждения долгие годы изоляции, который столкнулся с неприкрытым психологическим давлением, пытками, травлей. И все это преподносится чуть ли не как милосердие", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, те, кто преследует Ассанжа - "неумолимо добивался его изничтожения, не столько физического, а морального". "Его изничтожение коллективным Западом началось за то, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военных в Ираке и множество других крайне неприглядных страниц передовых, как они себя считают, демократий Старого и Нового Света… Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире", - резюмировала Захарова.
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сша
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в мире, сша, ирак, вашингтон (штат), великобритания, мария захарова, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
17:18 20.04.2022
 
США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова

В МИД назвали решение об экстрадиции Ассанжа приговором западным демократиям

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным демократиям, наказывающим того, кто рассказал об их военных преступлениях, в том числе в Ираке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что, согласно вердикту, в США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
16:35
МИД назвал решение суда Лондона экстрадировать Ассанжа в США фарсом
"Это к вопросу о развитых демократиях, либеральных ценностях, свободах слова и человека. Это наказание – давайте будем откровенными и называть вещи своими именами – за демонстративно абсурдное обвинение человеку, уже пережившему за свои убеждения долгие годы изоляции, который столкнулся с неприкрытым психологическим давлением, пытками, травлей. И все это преподносится чуть ли не как милосердие", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, те, кто преследует Ассанжа - "неумолимо добивался его изничтожения, не столько физического, а морального". "Его изничтожение коллективным Западом началось за то, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военных в Ираке и множество других крайне неприглядных страниц передовых, как они себя считают, демократий Старого и Нового Света… Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире", - резюмировала Захарова.
Cупруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Морис - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
14:23
Супруга Ассанжа прокомментировала дело о его экстрадиции в США
 
В миреСШАИракВашингтон (штат)ВеликобританияМария ЗахароваДжулиан АссанжДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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