США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова
В МИД назвали решение об экстрадиции Ассанжа приговором западным демократиям
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным демократиям, наказывающим того, кто рассказал об их военных преступлениях, в том числе в Ираке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что, согласно вердикту, в США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы.
"Это к вопросу о развитых демократиях, либеральных ценностях, свободах слова и человека. Это наказание – давайте будем откровенными и называть вещи своими именами – за демонстративно абсурдное обвинение человеку, уже пережившему за свои убеждения долгие годы изоляции, который столкнулся с неприкрытым психологическим давлением, пытками, травлей. И все это преподносится чуть ли не как милосердие", - сказала Захарова на брифинге.
По ее словам, те, кто преследует Ассанжа - "неумолимо добивался его изничтожения, не столько физического, а морального". "Его изничтожение коллективным Западом началось за то, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военных в Ираке и множество других крайне неприглядных страниц передовых, как они себя считают, демократий Старого и Нового Света… Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире", - резюмировала Захарова.