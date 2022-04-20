https://ria.ru/20220420/assanzh-1784545142.html

США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова

США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова - РИА Новости, 20.04.2022

США и сторонники пытались изничтожить Ассанжа морально, заявила Захарова

США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T17:18

2022-04-20T17:18

2022-04-20T17:18

в мире

сша

ирак

вашингтон (штат)

великобритания

мария захарова

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США и их сторонники пытались морально и физически "изничтожить" Джулиана Ассанжа, решение об экстрадиции его из Великобритании – это приговор западным демократиям, наказывающим того, кто рассказал об их военных преступлениях, в том числе в Ираке, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что, согласно вердикту, в США Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы."Это к вопросу о развитых демократиях, либеральных ценностях, свободах слова и человека. Это наказание – давайте будем откровенными и называть вещи своими именами – за демонстративно абсурдное обвинение человеку, уже пережившему за свои убеждения долгие годы изоляции, который столкнулся с неприкрытым психологическим давлением, пытками, травлей. И все это преподносится чуть ли не как милосердие", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, те, кто преследует Ассанжа - "неумолимо добивался его изничтожения, не столько физического, а морального". "Его изничтожение коллективным Западом началось за то, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военных в Ираке и множество других крайне неприглядных страниц передовых, как они себя считают, демократий Старого и Нового Света… Этим вердиктом вынесен окончательный приговор всем демократическим рассуждениям Вашингтона и Лондона о свободе слова и притязании на моральное превосходство в современном мире", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784531052.html

https://ria.ru/20220420/assanzh-1784490651.html

сша

ирак

вашингтон (штат)

великобритания

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ирак, вашингтон (штат), великобритания, мария захарова, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа