https://ria.ru/20220420/assanzh-1784457305.html

Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне и требуют его освобождения

Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне и требуют его освобождения - РИА Новости, 20.04.2022

Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне и требуют его освобождения

Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у суда, который должен выдать ордер на экстрадицию, и требуют его немедленного освобождения, передаёт РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:15

2022-04-20T12:15

2022-04-20T12:39

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Сторонники основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались у суда, который должен выдать ордер на экстрадицию, и требуют его немедленного освобождения, передаёт корреспондент РИА Новости.Вестминстерский магистратский суд Лондона в среду должен выдать ордер на экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. Решение о выдаче ордера было принято ещё 2 апреля, окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Великобритании Прити Пател. Защита Ассанжа может подать свои доводы до 18 мая.В среду утром сторонники собрались возле здания суда с плакатами "Не экстрадируйте Ассанжа. Журналистика - не преступления", "Покойся с миром британская справедливость", "Посадите военных преступников, освободите Ассанжа"."Сегодняшний суд - это цирк. Если Ассанж будет выдан в США, это значит, что любого журналиста могут посадить за его работу", - заявил один из активистов, переодетый в мантию судьи. Участники акции требуют немедленного освобождения из тюрьмы Белмарш, где он содержится. Сторонники Ассанжа считают, что спустя два года судебных разбирательств его судьба вновь будет определяться политическим решением.Правозащитная организация Amnesty International считает, что если Ассанж будет экстрадирован в США, то Великобритания нарушит свои международные обязательства по соблюдению прав человека."Репортеры без границ" призвали МВД Великобритании действовать в интересах журналистики и свободы прессы, отказать в выдаче Ассанжа и немедленно освободить его из тюрьмы. Организация назвала решение суда серьезным ударом в борьбе Ассанжа против экстрадиции в США. Организация подчеркнула, что документы, опубликованные Ассанжем, раскрыли информацию о военных преступлениях и нарушениях прав человека, по которым никаких расследований не проводилось.Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.Высокий суд Лондона 10 декабря 2021 года удовлетворил апелляцию США на предыдущее решение, запрещающее экстрадицию, суд удовлетворил гарантии, которые США предоставили британской стороне. Слушание было ограничено вопросом, была ли судья Центрального уголовного суда Лондона неправа в суждениях, что Ассанж может совершить суицид в случае его экстрадиции в США. Суд удовлетворил апелляцию США и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд с указанием, чтобы окружной судья направил дело государственному министру, который примет решение, следует ли экстрадировать Ассанжа в США. Ассанж в конце декабря подал прошение о возможности обжаловать это решение, в конце января 2022 года Высокий суд Лондона это разрешил.

https://ria.ru/20220420/rassledovanie-1784362369.html

https://ria.ru/20220323/svadba-1779744492.html

https://ria.ru/20220205/assanzh-1771191146.html

https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

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Сторонники Джулиана Ассанжа требуют его освобождения у здания суда Сторонники Джулиана Ассанжа требуют его освобождения у здания суда в Лондоне 2022-04-20T12:15 true PT0M50S

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, лондон, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа