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Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.04.2022
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Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.04.2022
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество
Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:01
2022-04-20T08:01
армения
россия
алексей оверчук
мгер григорян
в мире
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского правительства.Отмечается, что в ходе встречи была также затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, ведущегося в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.
https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html
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армения, россия, алексей оверчук, мгер григорян, в мире
08:01 20.04.2022
 
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество

Вице-премьеры Армении и России Григорян и Оверчук обсудили экономическое сотрудничество

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"В Москве состоялась рабочая встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука. Стороны обсудили актуальные вопросы армянско-российского торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что в ходе встречи была также затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, ведущегося в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.
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