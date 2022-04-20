https://ria.ru/20220420/armeiya-1784410353.html
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.04.2022
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество
Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:01
2022-04-20T08:01
2022-04-20T08:01
армения
россия
алексей оверчук
мгер григорян
в мире
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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского правительства.Отмечается, что в ходе встречи была также затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, ведущегося в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.
https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, алексей оверчук, мгер григорян, в мире
Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество
Вице-премьеры Армении и России Григорян и Оверчук обсудили экономическое сотрудничество