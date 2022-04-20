https://ria.ru/20220420/armeiya-1784410353.html

Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество

Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.04.2022

Вице-премьеры Армении и России обсудили экономическое сотрудничество

Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:01

2022-04-20T08:01

2022-04-20T08:01

армения

россия

алексей оверчук

мгер григорян

в мире

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ЕРЕВАН, 20 апр – РИА Новости. Вице-премьеры Армении и РФ Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили в Москве вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили в пресс-службе армянского правительства.Отмечается, что в ходе встречи была также затронута тематика восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа, ведущегося в рамках работы трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

https://ria.ru/20220419/armeniya-1784326827.html

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Игорь Манаширов

армения, россия, алексей оверчук, мгер григорян, в мире