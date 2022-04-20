https://ria.ru/20220420/anapa-1784494005.html

В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море

В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море - РИА Новости, 20.04.2022

В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море

Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которую вытащили из моря у берегов Анапы, в связи с гибелью в воде её дочери, РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:36

2022-04-20T14:36

2022-04-20T14:36

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КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которую вытащили из моря у берегов Анапы, в связи с гибелью в воде её дочери, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Ранее анапский отряд краевой спасательной службы "Кубань-СПАС" сообщил, что его специалисты между пляжами Витязево и Джемете вытащили из моря женщину и тело ребенка."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 19 апреля 2022 года 31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море недалеко от одного из санаториев Анапы", - сообщает пресс-служба СУСК.Уточняется, что в настоящее время женщина доставлена в лечебное учреждение, а пока ей оказывается помощь, следователи выясняют, почему женщина и ее дочь оказались в воде.Назначена судебно-медицинская экспертиза, а с учетом обстоятельств произошедшего в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляется в релизе.Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, происшествия, черное море, анапа