https://ria.ru/20220420/anapa-1784494005.html
В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море
В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море - РИА Новости, 20.04.2022
В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которую вытащили из моря у берегов Анапы, в связи с гибелью в воде её дочери, РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:36
2022-04-20T14:36
2022-04-20T14:36
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КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которую вытащили из моря у берегов Анапы, в связи с гибелью в воде её дочери, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.Ранее анапский отряд краевой спасательной службы "Кубань-СПАС" сообщил, что его специалисты между пляжами Витязево и Джемете вытащили из моря женщину и тело ребенка."Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 19 апреля 2022 года 31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море недалеко от одного из санаториев Анапы", - сообщает пресс-служба СУСК.Уточняется, что в настоящее время женщина доставлена в лечебное учреждение, а пока ей оказывается помощь, следователи выясняют, почему женщина и ее дочь оказались в воде.Назначена судебно-медицинская экспертиза, а с учетом обстоятельств произошедшего в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляется в релизе.Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.
https://ria.ru/20220419/sochi-1784236221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, происшествия, черное море, анапа
В Анапе завели уголовное дело после смерти ребенка в море
Женщину, спасенную в море в Анапе, заподозрили в причинении смерти дочери
КРАСНОДАР, 20 апр – РИА Новости.
Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины, которую вытащили из моря у берегов Анапы, в связи с гибелью в воде её дочери, сообщает
СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее анапский отряд краевой спасательной службы "Кубань-СПАС" сообщил, что его специалисты между пляжами Витязево и Джемете вытащили из моря женщину и тело ребенка.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, днем 19 апреля 2022 года 31-летняя женщина, несмотря на погодные условия, температуру воды и воздуха, направилась вместе со своей 8-летней дочерью купаться в Черное море
недалеко от одного из санаториев Анапы", - сообщает пресс-служба СУСК.
Уточняется, что в настоящее время женщина доставлена в лечебное учреждение, а пока ей оказывается помощь, следователи выясняют, почему женщина и ее дочь оказались в воде.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, а с учетом обстоятельств произошедшего в отношении подозреваемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, добавляется в релизе.
Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до двух лет.