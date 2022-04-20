https://ria.ru/20220420/alikhanov-1784417199.html
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции - РИА Новости, 20.04.2022
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:19
2022-04-20T09:19
2022-04-20T12:41
калининградская область
антон алиханов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784274979_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_11c0d35d5cc0af5609a26ceef9ecb5d2.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции."Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области смело смотрим открытыми глазами страху в лицо", - сказал он.По словам губернатора, в Калининграде "привыкли ко всему" и никого и ничего не боятся."Я тут переписывался с одним своим знакомым. Они перестали отгружать продукцию в наш порт, я созванивался с владельцем этого бизнеса, объяснял, что транзит калининградский весь открыт. Он говорит: "Да? Сейчас проверим, если что не так, то я тебя наберу". Но не перезвонил. И вот, сегодня один мой знакомый, который работает в этой компании, написал, что начинаем отгружать, спасибо большое. Он говорит: "Мы боялись". Я говорю: "Мы просто в Калининграде смотрим страху в лицо каждый день, поэтому нам ничего не страшно, и вы тоже не бойтесь", - поделился Алиханов.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784274979_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_e7ec88f841df74075734b3436247ced0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, антон алиханов
09:19 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
Глава Калининградской области Алиханов заявил, что не боится попасть под санкции
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции.
"Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области
смело смотрим открытыми глазами страху в лицо", - сказал он.
По словам губернатора, в Калининграде
"привыкли ко всему" и никого и ничего не боятся.
"Я тут переписывался с одним своим знакомым. Они перестали отгружать продукцию в наш порт, я созванивался с владельцем этого бизнеса, объяснял, что транзит калининградский весь открыт. Он говорит: "Да? Сейчас проверим, если что не так, то я тебя наберу". Но не перезвонил. И вот, сегодня один мой знакомый, который работает в этой компании, написал, что начинаем отгружать, спасибо большое. Он говорит: "Мы боялись". Я говорю: "Мы просто в Калининграде смотрим страху в лицо каждый день, поэтому нам ничего не страшно, и вы тоже не бойтесь", - поделился Алиханов.