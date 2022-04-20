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Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции - РИА Новости, 20.04.2022
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Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции - РИА Новости, 20.04.2022
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:19
2022-04-20T12:41
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции."Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области смело смотрим открытыми глазами страху в лицо", - сказал он.По словам губернатора, в Калининграде "привыкли ко всему" и никого и ничего не боятся."Я тут переписывался с одним своим знакомым. Они перестали отгружать продукцию в наш порт, я созванивался с владельцем этого бизнеса, объяснял, что транзит калининградский весь открыт. Он говорит: "Да? Сейчас проверим, если что не так, то я тебя наберу". Но не перезвонил. И вот, сегодня один мой знакомый, который работает в этой компании, написал, что начинаем отгружать, спасибо большое. Он говорит: "Мы боялись". Я говорю: "Мы просто в Калининграде смотрим страху в лицо каждый день, поэтому нам ничего не страшно, и вы тоже не бойтесь", - поделился Алиханов.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html
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калининградская область, антон алиханов
09:19 20.04.2022 (обновлено: 12:41 20.04.2022)
 
Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции

Глава Калининградской области Алиханов заявил, что не боится попасть под санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
 Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции.
"Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области смело смотрим открытыми глазами страху в лицо", - сказал он.
По словам губернатора, в Калининграде "привыкли ко всему" и никого и ничего не боятся.
"Я тут переписывался с одним своим знакомым. Они перестали отгружать продукцию в наш порт, я созванивался с владельцем этого бизнеса, объяснял, что транзит калининградский весь открыт. Он говорит: "Да? Сейчас проверим, если что не так, то я тебя наберу". Но не перезвонил. И вот, сегодня один мой знакомый, который работает в этой компании, написал, что начинаем отгружать, спасибо большое. Он говорит: "Мы боялись". Я говорю: "Мы просто в Калининграде смотрим страху в лицо каждый день, поэтому нам ничего не страшно, и вы тоже не бойтесь", - поделился Алиханов.
Читайте полный текст интервью >>>
Забор вокруг Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 23:04
Хорватский политолог объяснил "тупость США" на примере санкций
 
Калининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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