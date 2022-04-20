https://ria.ru/20220420/alikhanov-1784417199.html

Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции

Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции - РИА Новости, 20.04.2022

Калининградский губернатор заявил, что не боится попасть под санкции

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:19

2022-04-20T09:19

2022-04-20T12:41

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 20 апр – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил РИА Новости, что не боится попасть под санкции."Нет, не боюсь… Чего бояться-то? Мы в Калининградской области смело смотрим открытыми глазами страху в лицо", - сказал он.По словам губернатора, в Калининграде "привыкли ко всему" и никого и ничего не боятся."Я тут переписывался с одним своим знакомым. Они перестали отгружать продукцию в наш порт, я созванивался с владельцем этого бизнеса, объяснял, что транзит калининградский весь открыт. Он говорит: "Да? Сейчас проверим, если что не так, то я тебя наберу". Но не перезвонил. И вот, сегодня один мой знакомый, который работает в этой компании, написал, что начинаем отгружать, спасибо большое. Он говорит: "Мы боялись". Я говорю: "Мы просто в Калининграде смотрим страху в лицо каждый день, поэтому нам ничего не страшно, и вы тоже не бойтесь", - поделился Алиханов.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220419/sanktsii-1784391236.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, антон алиханов