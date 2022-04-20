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"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне - РИА Новости, 20.04.2022
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"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне
"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне - РИА Новости, 20.04.2022
"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне
"Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:55
2022-04-20T18:55
новости компаний - экономика
аэрофлот
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общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский."В текущих условиях мы не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", - сказал Александровский, слова которого передает пресс-служба.В "Аэрофлоте" также рассказали, что подвели итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%.Самыми популярными направлениями стали: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи и Москва – Екатеринбург.
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новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, общество
18:55 20.04.2022
 

"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот во время презентации нового салона самолета Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стюардесса авиакомпании "Аэрофлот" во время презентации нового салона самолета Boeing 777
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.
"В текущих условиях мы не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", - сказал Александровский, слова которого передает пресс-служба.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 13:21Туризм
"Аэрофлот" начал специальную распродажу билетов по России
В "Аэрофлоте" также рассказали, что подвели итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%.
Самыми популярными направлениями стали: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи и Москва – Екатеринбург.
"Реализованная акция оказалась очень востребованной среди наших пассажиров. Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца", - подчеркнул Александровский.
 
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