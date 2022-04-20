https://ria.ru/20220420/aeroflot-1784568911.html
"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне
"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне - РИА Новости, 20.04.2022
"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне
"Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:55
2022-04-20T18:55
2022-04-20T18:55
новости компаний - экономика
аэрофлот
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_f956819611ddee1137446aaf58c5fac5.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский."В текущих условиях мы не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", - сказал Александровский, слова которого передает пресс-служба.В "Аэрофлоте" также рассказали, что подвели итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%.Самыми популярными направлениями стали: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи и Москва – Екатеринбург.
https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784284030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_49043192819ef88e38af8589b5ac5285.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, общество
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский.
"В текущих условиях мы не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот
" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", - сказал Александровский, слова которого передает пресс-служба.
В "Аэрофлоте" также рассказали, что подвели итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%.
Самыми популярными направлениями стали: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи и Москва – Екатеринбург.
"Реализованная акция оказалась очень востребованной среди наших пассажиров. Нам удалось поддержать их в планировании поездок на майские праздники, а также дать в целом стимул к увеличению спроса на путешествия в течение всего месяца", - подчеркнул Александровский.