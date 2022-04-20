https://ria.ru/20220420/aeroflot-1784568911.html

"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне

"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне - РИА Новости, 20.04.2022

"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне

"Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:55

2022-04-20T18:55

2022-04-20T18:55

новости компаний - экономика

аэрофлот

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746035840_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_f956819611ddee1137446aaf58c5fac5.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" не видит явных предпосылок для роста цен на авиабилеты в предстоящем летнем сезоне, заявил гендиректор компании Сергей Александровский."В текущих условиях мы не видим явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне, который по традиции является наиболее активным. Со своей стороны, группа "Аэрофлот" и дальше будет уделять особое внимание доступности авиаперевозок для жителей страны", - сказал Александровский, слова которого передает пресс-служба.В "Аэрофлоте" также рассказали, что подвели итоги распродажи авиабилетов на внутрироссийские рейсы. За период проведения акции с 4 по 12 апреля 2022 года возможностью приобрести авиабилеты по сниженным ценам на рейсы в мае воспользовались более 140 тысяч пассажиров. Средний размер скидки составил 30-35%.Самыми популярными направлениями стали: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Сочи и Москва – Екатеринбург.

https://ria.ru/20220419/puteshestviya-1784284030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, аэрофлот, россия, общество